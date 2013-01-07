法国政府将再拨20亿欧元用于创造就业岗位

路透巴黎1月6日 - 法国预算部长卡于扎克周日表示,法国将从2013年预算中再拨出20亿欧元(26亿美元)用于创造政府扶持的就业岗位,此为政府降低失业的措施之一.

由于失业率位于10.3%的13年高位,法国总统奥朗德(Francois Hollande)已承诺今年要改善就业,并希望能尽快实施改善就业的措施,比如创造数千个政府补贴工作岗位的计划,以及向雇用年轻员工的企业提供激励.

卡于扎克在Europe 1电台讲话时称,政府将扩大其65亿欧元的预算储备--这通常是为自然灾害或军事行动准备的--以备不时之需.

"在我的要求下,总统和总理决定将储备资金增加20亿欧元,因为我们认为,尤其是出于就业政策的考虑,我们将需要更多资金来支持国家扶持的就业岗位,"卡于扎克说.

卡于扎克称,这些资金将不会通过提高赤字或增税的方式获得,而是从现有预算中拨出.

奥朗德政府在竭力制止工业就业岗位减少,同时控制公共支出并增税以降低国家债务负担.(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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