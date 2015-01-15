法国犹太人考虑搬往以色列 但仍存顾虑

法国大选候选人马克龙与勒庞就欧元和恐怖主义问题展开激辩
路透巴黎5月4日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)与中间派候选人马克龙周三在一场火药味颇浓的电视辩论中针锋相对，双方对于法国的前途、欧元问题以及反恐怖主义的方式意见不一。周日即将迎来法国大选的决选轮投票。
路透巴黎1月14日（记者 Tom Heneghan） - 越来越多的法国犹太人考虑搬往以色列，以逃避反犹太主义浪潮，但很多人担心以色列未必像他们期望的那么好。
巴黎上周发生多起暴力事件，17名遇难者中有四名是犹太人，这使得搬往以色列成了法国逾55万犹太人群体的热门话题。法国的犹太人数量是欧洲各国中最多的。
以色列总理内塔尼亚胡似乎鼓励这些人前往以色列，他周末对法国犹太人说：“以色列也是你们的家。”
但法国的犹太人担心在法国面临敌意的同时，对离开法国后面临的处境也同样忧心忡忡，譬如失去法国良好的社会福利。
“事情发生后，所有人都在谈论这个，更多人想要离开，”38岁的金融分析师Sami说。他就住在上周发生人质事件的犹太食品超市Hyper Cacher附近。
“但我们不想不计代价地离开。这就相当于要开始新的生活。我们是法国人，而那里是以色列文化。我们的大学学位在那里并不都被承认。你得会希伯来语，因此必须学一门新的语言。”
“我昨天和妻子讨论这件事，我们吵起来了。”Sami说。他和别的家长志愿者组织起来，协助维护附近犹太学校的安全。
59岁的心理学家YakovKowarski说：“在那儿（以色列），犹太人生活会轻松些，但他们那也有恐怖主义。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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