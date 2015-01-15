法国犹太人考虑搬往以色列 但仍存顾虑

路透巴黎1月14日（记者 Tom Heneghan） - 越来越多的法国犹太人考虑搬往以色列，以逃避反犹太主义浪潮，但很多人担心以色列未必像他们期望的那么好。

巴黎上周发生多起暴力事件，17名遇难者中有四名是犹太人，这使得搬往以色列成了法国逾55万犹太人群体的热门话题。法国的犹太人数量是欧洲各国中最多的。

以色列总理内塔尼亚胡似乎鼓励这些人前往以色列，他周末对法国犹太人说：“以色列也是你们的家。”

但法国的犹太人担心在法国面临敌意的同时，对离开法国后面临的处境也同样忧心忡忡，譬如失去法国良好的社会福利。

“事情发生后，所有人都在谈论这个，更多人想要离开，”38岁的金融分析师Sami说。他就住在上周发生人质事件的犹太食品超市Hyper Cacher附近。

“但我们不想不计代价地离开。这就相当于要开始新的生活。我们是法国人，而那里是以色列文化。我们的大学学位在那里并不都被承认。你得会希伯来语，因此必须学一门新的语言。”

“我昨天和妻子讨论这件事，我们吵起来了。”Sami说。他和别的家长志愿者组织起来，协助维护附近犹太学校的安全。

59岁的心理学家YakovKowarski说：“在那儿（以色列），犹太人生活会轻松些，但他们那也有恐怖主义。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。