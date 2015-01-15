法国犹太人考虑搬往以色列 但仍存顾虑

巴黎上周发生多起暴力事件，17名遇难者中有四名是犹太人，这使得搬往以色列成了法国逾55万犹太人群体的热门话题。但法国的犹太人担心在法国面临敌意的同时，他们对离开法国后面临的处境也同样忧心忡忡，譬如失去法国良好的社会福利。路透