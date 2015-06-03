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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 3日 星期三 23:56 BJT

特松加、瓦林卡携手晋级 费德勒无缘四强

正在进行的2015法国网球公开赛男单四分之一决赛，瑞士选手瓦林卡以6-4 6-3 7-6(4)三盘直落淘汰二号种子费德勒，法国选手特松加连战五盘，以6-1 6-4 4-6 3-6 6-3力克日本选手锦织圭，双双杀入半决赛。女单方面，捷克选手萨法洛娃以7-6(3) 6-3直落两盘胜西班牙选手穆古拉扎，晋级四强，将在半决赛中对战08年法网冠军伊万诺维奇。路透

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