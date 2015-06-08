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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 8日 星期一 14:53 BJT

瓦林卡逆转德约科维奇 首夺法网男单冠军

6月7日法网男单决赛落幕，世界排名第一的德约科维奇在首胜一盘的情况下，连失三盘，6-4/4-6/3-6/4-6负于世界排名第八的瑞士选手瓦林卡，痛失了冲击职业生涯全满贯的宝贵机会。继2014年夺得澳网桂冠后，本次胜利是瓦林卡在职业生涯中的第二个大满贯，能够在法网决赛中战胜世界排名第一的德约科维奇，他表示自己也觉得不可思议。路透

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