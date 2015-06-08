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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 8日 星期一 14:42 BJT

小威第三次加冕法网女单冠军

6月6日周六法网女单决赛，卫冕冠军小威廉姆斯苦战三盘，以顽强的战斗力6-3 6-7(2) 6-2力克本届黑马捷克选手萨法洛娃，赢得本赛季法网女单冠军。这是小威第三次捧起法网冠军的奖杯，并拿下了职业生涯中第20个大满贯胜利。若能在下个月温网比赛中继续夺冠的话，她将继2003年之后第二次完成属于自己的“赛琳娜满贯”。路透

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