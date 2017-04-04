从挤兑到法国退欧都有可能 法国银行为勒庞意外胜选后果做准备

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
极右翼领导人勒庞表示，如果她当选总统，她将会号召举行放弃欧元的公投，即所谓的法国退欧，并通过央行发钞供国家开支之用，同时还会勒令商业银行向小企业放贷、并将银行对客户收取的最高费率减半。
民调显示，勒庞很有可能在4月23日的首轮选战中胜出，其支持率料在25-30%之间。但民调认为，勒庞有可能会在5月7日的选战中败给中间派马克龙。
鉴于去年英国退欧和美国大选结果让民调机构大跌眼镜，监管机构和投资者现不排除法国选举中飞出黑天鹅的可能性。
四名银行高管向路透表示，受民调中勒庞支持率上升的影响，法国公债收益率(殖利率)2月份大幅上升，欧洲央行监管机构已在努力确保各大银行为意外风险做好充足准备。由于此事具有政治敏感性，上述高管均要求匿名。
“一直有人在质问我们为应对不同情形准备了哪些计划，这其中包括法国退欧，”其中一名银行业人士称。
欧洲央行未予置评。
银行已被问及的情形之一是，勒庞在首轮投票中的得票率可能高于预期，因此增大她在两周后终极对决中的胜算机率。
“有两周的时间，我们绝对能度过任何困难，”第二位银行高管谈及信贷市场可能出现短暂流动性紧张情况时称。他补充道，该行业可轻松抵御一波短暂的震荡。
几名消息人士称，银行还不得不向外国投资者简要说明他们都做了哪些准备。在某些情况下，他们还得解释选举流程，即在第一轮投票中，候选人数量会被减少至仅剩两名，然后在第二轮投票中一决胜负。
“外国投资者问了很多问题，我们不得不一直解释有两轮投票，”第三位法资银行的高管称。
一些巴黎的律师称，投资者问到，法国在法律上是否有可能弃用欧元，法国退欧进程将如何进行，以及若银行遭遇挤兑政府会有何作为等等。
“可以确定的是，如果有银行遭遇挤兑的风险，且需采取一些措施，政府可通过颁布法令来做到这点，”一位律师表示，并以塞浦路斯在2013年银行业面临崩溃危险时实施资本管制为例说明。
法国选举图表：tmsnrt.rs/2jLwO20 (完)
(编译 孙国玉/侯雪苹；审校 白云/徐文焰)
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。