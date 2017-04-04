从挤兑到法国退欧都有可能 法国银行为勒庞意外胜选后果做准备

路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？

极右翼领导人勒庞表示，如果她当选总统，她将会号召举行放弃欧元的公投，即所谓的法国退欧，并通过央行发钞供国家开支之用，同时还会勒令商业银行向小企业放贷、并将银行对客户收取的最高费率减半。

民调显示，勒庞很有可能在4月23日的首轮选战中胜出，其支持率料在25-30%之间。但民调认为，勒庞有可能会在5月7日的选战中败给中间派马克龙。

鉴于去年英国退欧和美国大选结果让民调机构大跌眼镜，监管机构和投资者现不排除法国选举中飞出黑天鹅的可能性。

四名银行高管向路透表示，受民调中勒庞支持率上升的影响，法国公债收益率(殖利率)2月份大幅上升，欧洲央行监管机构已在努力确保各大银行为意外风险做好充足准备。由于此事具有政治敏感性，上述高管均要求匿名。

“一直有人在质问我们为应对不同情形准备了哪些计划，这其中包括法国退欧，”其中一名银行业人士称。

欧洲央行未予置评。

银行已被问及的情形之一是，勒庞在首轮投票中的得票率可能高于预期，因此增大她在两周后终极对决中的胜算机率。

“有两周的时间，我们绝对能度过任何困难，”第二位银行高管谈及信贷市场可能出现短暂流动性紧张情况时称。他补充道，该行业可轻松抵御一波短暂的震荡。

几名消息人士称，银行还不得不向外国投资者简要说明他们都做了哪些准备。在某些情况下，他们还得解释选举流程，即在第一轮投票中，候选人数量会被减少至仅剩两名，然后在第二轮投票中一决胜负。

“外国投资者问了很多问题，我们不得不一直解释有两轮投票，”第三位法资银行的高管称。

一些巴黎的律师称，投资者问到，法国在法律上是否有可能弃用欧元，法国退欧进程将如何进行，以及若银行遭遇挤兑政府会有何作为等等。

“可以确定的是，如果有银行遭遇挤兑的风险，且需采取一些措施，政府可通过颁布法令来做到这点，”一位律师表示，并以塞浦路斯在2013年银行业面临崩溃危险时实施资本管制为例说明。

法国选举图表：tmsnrt.rs/2jLwO20 (完)