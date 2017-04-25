法国总统奥朗德敦促人民在决胜投票中支持马克龙

路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。

马克龙和勒庞在周日举行的第一轮投票中胜出，从而进入5月7日的两人对决。

民调显示，在两位已被淘汰的竞选对手承诺支持马克龙、并反对勒庞的欧元怀疑论及反移民立场后，对商界友好的马克龙在最后一轮投票中的得票率预计至少将有61%。

身为社会党人的奥朗德在电视演说中表态支持曾担任经济部长的马克龙，称勒庞的政策会造成分裂，并让部分人口受到羞辱。

“极右翼进入第二轮投票是国家的一大风险，”他表示，“法国的组成、团结、欧洲的成员身分以及在世界的地位，正处于危急的关头。”

周日的投票结果令全球市场松了一口气，首轮投票尽管打破了中左翼与中右翼老牌政党主导的局面，但对市场最友善、最具国际观的候选人仍最有望成为下一任法国总统。

勒庞周一晚间表示，已向民族阵线“请假”，专心致力于选举，不过此举纯粹是形式，她的竞选平台并无变动。

为了给第二轮投票造势，勒庞强调了伊斯兰武装分子的持续威胁，声称现年39岁的马克龙对此议题“至少可以说是软弱的”。

分析师表示，勒庞追赶支持率落差的最佳机会，就是把马克龙塑造成冷眼看待民间疾苦的精英分子。(完)