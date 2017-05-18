法国总统马克龙新内阁名单囊括左右派与政治素人 盼跨越党派藩篱

路透巴黎5月17日 - 法国中间派总统马克龙周三公布新内阁名单，成员包含保守派人士、社会主义者，以及政治素人，试图藉由这个前所未见跨越党派的内阁组合，化解传统的对立型态，争取更广大的支持。

马克龙政府对建制派政党造成直接挑战，这些政党的强硬派份子对马克龙抢在6月中旬国会选举前任命新内阁提出批评；这场选举对新总统执行改革的能力，以及传统政治结盟的未来至关重要。

本周稍早，马克龙已任命保守派的Edouard Philippe担任总理。现年39岁的马克龙一年前才自组新政党，希望打破左右对立的局面。

马克龙找来Bruno Le Maire执掌经济与财政部长要职。Le Maire为亲欧的自由市场派人士，也是Philippe所属共和党的要角。

内政部长则由社会党资深要员暨里昂市长Gerard Collomb担任。

曾任电视节目主持人、颇具人气的环保人士Nicolas Hulot将出任生态部长；Hulot长期批评核能，但并非狂热的反核人士。

内阁人事任命的消息传出后，国营事业EDF (EDF.PA)股价收盘重挫6.5%。

马克龙此次一共任命18名部长，男女各半。马克龙坚守阁员性别平衡的承诺，不过要职以男性居多。(完)