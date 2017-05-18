法国总统马克龙新内阁名单囊括左右派与政治素人 盼跨越党派藩篱

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透巴黎5月17日 - 法国中间派总统马克龙周三公布新内阁名单，成员包含保守派人士、社会主义者，以及政治素人，试图藉由这个前所未见跨越党派的内阁组合，化解传统的对立型态，争取更广大的支持。
马克龙政府对建制派政党造成直接挑战，这些政党的强硬派份子对马克龙抢在6月中旬国会选举前任命新内阁提出批评；这场选举对新总统执行改革的能力，以及传统政治结盟的未来至关重要。
本周稍早，马克龙已任命保守派的Edouard Philippe担任总理。现年39岁的马克龙一年前才自组新政党，希望打破左右对立的局面。
马克龙找来Bruno Le Maire执掌经济与财政部长要职。Le Maire为亲欧的自由市场派人士，也是Philippe所属共和党的要角。
内政部长则由社会党资深要员暨里昂市长Gerard Collomb担任。
曾任电视节目主持人、颇具人气的环保人士Nicolas Hulot将出任生态部长；Hulot长期批评核能，但并非狂热的反核人士。
内阁人事任命的消息传出后，国营事业EDF (EDF.PA)股价收盘重挫6.5%。
马克龙此次一共任命18名部长，男女各半。马克龙坚守阁员性别平衡的承诺，不过要职以男性居多。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。