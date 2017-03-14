法国前总理瓦尔斯将支持中间派总统候选人马克龙--巴黎人报

路透巴黎3月13日 - 巴黎人报(Le Parisien)周一报导称，前法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)将号召选民在4-5月总统选举的首轮投票中支持中间派总统候选人马克龙。报导援引了接近瓦尔斯的消息人士。

瓦尔斯准备支持马克龙，对于执政的社会党候选人Benoit Hamon构成潜在打击。Benoit Hamon在1月的党内初选中击败了瓦尔斯。

“瓦尔斯将在近期号召选民支持其原来的对手马克龙，将从这次选举的第一轮投票就开始支持，”巴黎人报援引瓦尔斯初选团队的一名人士称。

未能联系到瓦尔斯及马克龙竞选团队发表评论。一名接近瓦尔斯的消息人士告诉路透，巴黎人报的报导太离谱，因为这种说法为时尚早且瓦尔斯尚未做出决定。

最近的民调显示，马克龙在本次选举中领先，并将在最终角逐中击败极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。而Hamon将在第一轮投票中就将出局。(完)