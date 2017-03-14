法国前总理瓦尔斯将支持中间派总统候选人马克龙--巴黎人报

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎3月13日 - 巴黎人报(Le Parisien)周一报导称，前法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)将号召选民在4-5月总统选举的首轮投票中支持中间派总统候选人马克龙。报导援引了接近瓦尔斯的消息人士。
瓦尔斯准备支持马克龙，对于执政的社会党候选人Benoit Hamon构成潜在打击。Benoit Hamon在1月的党内初选中击败了瓦尔斯。
“瓦尔斯将在近期号召选民支持其原来的对手马克龙，将从这次选举的第一轮投票就开始支持，”巴黎人报援引瓦尔斯初选团队的一名人士称。
未能联系到瓦尔斯及马克龙竞选团队发表评论。一名接近瓦尔斯的消息人士告诉路透，巴黎人报的报导太离谱，因为这种说法为时尚早且瓦尔斯尚未做出决定。
最近的民调显示，马克龙在本次选举中领先，并将在最终角逐中击败极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。而Hamon将在第一轮投票中就将出局。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)