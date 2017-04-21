《SAFT专栏》如果勒庞成功逆袭 法国银行业融资与欧元工程危矣

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透4月20日 - 如果极右翼的勒庞爆冷赢得法国总统选举，可能引发银行业资金危机。这对于欧元工程的破坏力，将甚于她上任后可能拥有的能量。

反欧元的民族阵线主席勒庞很有可能在周日的首轮投票中落败，无法进入5月7日的第二轮投票；就算她闯过头关，第二轮对决时也可能见谁输谁。

如果她最终入主爱丽舍宫，几乎肯定会在6月份的选举之后面对一个破裂而顽固的议会，特别是一旦大批法国储户想清楚改用新法郎将对自身财富带来何种效果。勒庞带领法国退出欧元区、并重新谈判与欧盟关系的能力，在宪法和实际操作层面将受到严重制约，这使得她几乎不可能如愿以偿。

但是各类市场，特别是那些向法国银行业者提供融资的市场，可能不觉得这是个令人放心的真相。如果勒庞在周日获胜，那么流向法国银行业者的资金可能会缩减，如果她真的成为总统，更会严重缩减。

“即使勒庞5月胜选，也很难实现竞选承诺。但欧元区可能随后发生剧烈动荡的预期，而非她胜选的事实本身，使得勒庞获胜对于风险资产而言，复杂性与危险性远远高于特朗普当选和英国退欧两大意外发生后的情况，“Lombard Odier Investment Managers的首席投资策略师艾哈迈德(Salman Ahmed)在给客户的报告中写道。

如果极左翼总统候选人梅朗雄获胜，很可能会带来类似的风险，但严重性可能没那么高。

如果资金开始离开法国银行体系，不仅是出于恐慌，而是出于高度谨慎的心态，则欧洲央行(ECB)有办法使法国银行业者能够获得流动性。欧洲央行也可以让其资产购买计划向法国公债倾斜，藉此向法国银行业者提供更多资金。

但这样做不会毫无障碍。

**Target 2**

结果将会是跨欧即时毛额清算方式(Target 2)失衡加剧；Target 2是用于处理欧元区内跨国借贷的系统。

目前状况来看，法国在Target 2中算不上是欠债国，德国则是主要的债权国，主要欠债国多为二线国家，还有体质较弱的西班牙及意大利。

在正常的欧元区架构下，Target 2的结余自然会增长，同时对于资金寻找出路而言是个有用的工具。若德国到了某个时点开始质疑欠债国是否最终会以欧元结算、或质疑会使用哪一套协议结算，德国和欧洲央行在政治上恐怕很难允许Target 2失衡情形加剧。

艾哈迈德写道，“如果法国显然打算退出欧元，德国在决定增加对其他欧元区国家贷款时，肯定会思考政治上的问题，因这可能会让德国在追索债权上蒙受明显的财政损失。”

“如果德国冻结Target 2体系，那么不用等到法国公投决定是否续留欧元区，欧元这个货币同盟就会瓦解了...这凸显出这类前景预期的重要性。”

3月时，德意志银行估计法国银行体系约有2.7万亿(兆)欧元、或相当于整体68%资金的融资来源是易于受到冲击的，原因有二，其一是资金是来自欧元区以外地区，其二则是这些资金是还款期限在一年以内的短期融资。

此外，当须谨记的是，若勒庞获得强势选举结果，法国银行体系料将面临最为沉重的压力，但欧元区其他地方出现银行业融资紧缩并扩散他处的情形并非不可能发生。到头来最重要的是，当欧元的未来遭遇实质问题时，欧元区内部债务升高的速度料令债权人胆战心惊。

不过这一切发生的可能性极低。勒庞或许不会胜选，若她果真胜选，她就职时可能也会见到退让的必要性，以免国内许多民众陷于穷困。

银行业只要出现小规模挤兑，就会迫使她退让了，而欧洲央行及德国当局也可能会顺水推舟一阵子以观察是否如其所料。然而任谁都知道银行业出现小规模挤兑并非维系欧元不瓦解的好办法。

然而过去一年政局诡谲难测，回想起来却又非无法预见。法国可能也陷入同样景况。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券)