法国逾七成民众反对弃用欧元--民调

路透巴黎3月10日 - 周五公布的一项调查显示，近75%的法国人反对退出欧元区以及恢复使用法郎。这对主张所谓“法国退欧”的极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)而言，则是不利的消息。

法国回声报周五发布一项由民调机构Elabe进行的调查显示，大约有72%的法国人反对弃用欧元和恢复使用法郎。有44%的受访者表示，他们“非常反对”。

法国总统大选的主要候选人之一勒庞希望就法国的欧盟成员国身份举行公投，让法国退出欧元区并恢复使用新的法郎。

不过，调查显示，约有37%的受访者表示，作为欧盟成员国是“弊大于利”，表明法国人对欧盟的现状并不那么感兴趣。

约有31%的受访者认为“利大于弊”，认为利弊参半的受访者比例则为32%。(完)