法国总统候选人菲永“空饷门”丑闻调查可能启动进一步法律程序--报导

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎/留尼汪岛圣但尼2月12日 - 周日一篇报纸报导称，法国金融检察官本周可能在针对总统候选人菲永的妻子吃空饷指控的调查中，启动进一步法律程序。
法国《星期日报》援引身份未明的消息人士报导称，相关法律程序既牵涉到菲永，也牵涉到他的妻子Penelope。进入法律程序意味着，检察官已决定不会因缺乏证据而结案。
检察官发言人称，检察官尚未作出决定。“在当前调查阶段，尚未作出任何决定，今日也未就时间框架达成一致，”她说。
菲永在访问留尼汪岛时对支持者称，他决意继续竞选总统直到最后。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)