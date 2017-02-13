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时事要闻 | 2017年 2月 13日 星期一 08:56 BJT

法国总统候选人菲永“空饷门”丑闻调查可能启动进一步法律程序--报导

路透巴黎/留尼汪岛圣但尼2月12日 - 周日一篇报纸报导称，法国金融检察官本周可能在针对总统候选人菲永的妻子吃空饷指控的调查中，启动进一步法律程序。

法国《星期日报》援引身份未明的消息人士报导称，相关法律程序既牵涉到菲永，也牵涉到他的妻子Penelope。进入法律程序意味着，检察官已决定不会因缺乏证据而结案。

检察官发言人称，检察官尚未作出决定。“在当前调查阶段，尚未作出任何决定，今日也未就时间框架达成一致，”她说。

菲永在访问留尼汪岛时对支持者称，他决意继续竞选总统直到最后。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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