法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
选情出现的新转折是极左派政治老将梅朗雄异军突起，他从原本的遥遥落后转为杀进前四强，而且与领先者的支持率差距仅有数个百分点。
虽然一些评论家认为梅朗雄构成的挑战最终将如流星划过一般短暂，但他的崛起给选战结果增添了变数，目前外界大多看好马克龙将当选。
一些投资者甚至开始评估万一梅朗雄在第一回合投票中胜出，与勒庞在第二回合投票中对决的可能性。这两人的政治立场一个极左、一个极右，将完全颠覆法国政坛。
民调显示，马克龙和法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞在第一轮投票中的支持率仍较菲永和梅朗雄领先几个百分点，二者或许要在5月7日的第二轮投票中决一胜负。
民调机构Elabe为媒体集团L'Express和BFMTV进行的调查显示，马克龙和勒庞的支持率均为23%，较上周调查时下降0.5个百分点。Elabe的民调还显示，菲永和梅朗雄的支持率分别为19%和17%。
Elabe民调显示，马克龙将在5月7日的第二轮对决中轻松打败勒庞。其他民调的结果也类似。
但据估计，约有三分之一的选民仍未决定在第一轮投票中将选票投给哪位候选人。因此评论人士警告表示，意外出现的失误或失言，可能影响候选人的命运，从而轻易导致选情产生变化。
法国大选图表： tmsnrt.rs/2jLwO20
(完)
(编译 李婷仪/汪红英；审校 白云/陈宗琦)
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。