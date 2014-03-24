法国卫星图像也在南印度洋海域发现疑似飞机碎片

路透吉隆坡/珀斯3月23日 -法国当局周日表示，法国卫星图像显示在南印度洋发现“漂浮碎片”，此前中国及澳洲也在同一片大范围区域发现可疑物体。这些线索将对马航失联客机的搜索聚焦在这片远离澳洲的海域。

新线索到来之际，对马来西亚航空MASM.KL失联MH370客机的全球联合搜索行动已进入第三周，目前尚无该航班轨迹的确切线索。

“今天上午，马方收到来自法国当局的新卫星图像，显示在南部走廊地带附近出现可能的疑似物体，”马来西亚交通部在声明中称，“马方立即将这些图像转给了在澳洲的救援协调中心。”

澳洲总理艾保德(TonyAbbott)已经表示，借助于中澳方面发现的疑似大碎片图像，搜寻失联马航飞机“越来越有希望”取得突破性进展。

法国外交部称，卫星的雷达回波测定，发现的这些新碎片距离珀斯约2,300公里(1,430英里)，但未说明方向或时间。

澳方图像显示，碎片约位于珀斯西南2,500公里处，而两天之后中方在该处“南偏西”120公里(75英里)左右处发现可疑物体。

“这些信息立即转达给了马来西亚当局，”法国外交部在声明中称，“法国决定调动更多卫星手段，在确定区域继续搜索。”

从吉隆坡前往北京的MH370航班在起飞一小时后，3月8日凌晨从民用雷达屏幕上消失。

周日，国际力量继续展开搜索，集中力量搜寻稍早发现一些物体的两个区域。

澳洲海上安全局(Australian Maritime SafetyAuthority，AMSA)在声明中表示，尚未有任何发现。搜索区域被早晨海面的雾气笼罩，尤其是西部地区，不过白天的天气条件有所改善。

“明天将继续搜寻，”AMSA称，“中国军方IL-76飞机和日本P-3C飞机周一将加入搜索队伍。”

中国表示，此前卫星图像上发现的物体长22米(74英尺)、宽13米(43英尺)，漂浮在全球条件最为恶劣的海域之一。

来自搜寻参与国家的一位高级军官称，由于图像模糊，难以判断这些物体是否和澳洲发现的为同一批，不过中方照片显示还有一堆较小物体。共有26国参与搜寻。

根据公开图纸估算，波音777-200ER机翼约长27米，底部宽14米。机身长63.7米，宽6.2米。(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵/张涛)

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