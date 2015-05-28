法网首轮比赛 莎拉波娃携穆雷顺利晋级

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
周一巴黎迎来2015年法网公开赛第一轮，女单卫冕冠军莎拉波娃尽管因感冒身体状态欠佳，还是以6-2 6-4战胜爱沙尼亚选手卡内皮，顺利晋级第二轮。男子组世界排名第三穆雷6-3 6-3 6-1直落三盘横扫阿根廷选手阿圭罗成功晋级。女单另一场比赛中大威廉姆斯7-6 (5) 6-1负美国选手斯蒂文斯意外出局。之后，女单头号种子小威廉姆斯，九届法网冠军纳达尔，男单头号种子德约科维奇陆续在周二登场比赛。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透