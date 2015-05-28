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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 28日 星期四 22:19 BJT

法网首轮比赛 莎拉波娃携穆雷顺利晋级

周一巴黎迎来2015年法网公开赛第一轮，女单卫冕冠军莎拉波娃尽管因感冒身体状态欠佳，还是以6-2 6-4战胜爱沙尼亚选手卡内皮，顺利晋级第二轮。男子组世界排名第三穆雷6-3 6-3 6-1直落三盘横扫阿根廷选手阿圭罗成功晋级。女单另一场比赛中大威廉姆斯7-6 (5) 6-1负美国选手斯蒂文斯意外出局。之后，女单头号种子小威廉姆斯，九届法网冠军纳达尔，男单头号种子德约科维奇陆续在周二登场比赛。路透

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