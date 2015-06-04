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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 4日 星期四 10:03 BJT

卫冕冠军纳达尔负德约科维奇 止步四分之一决赛

法网公开赛男子四分之一决赛巅峰对决， 世界排名第一的德约科维奇力克九届冠军红土之王纳达尔，7-5 6-3 6-1晋级半决赛，朝着全满贯的目标稳步前进。随后他将在半决赛中迎战英国名将穆雷。后者在本次四分之一决赛中以7-6(4) 6-2 5-7 6-1淘汰了西拔牙选手费雷尔。路透

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