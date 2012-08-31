与谷开来关系密切的法国建筑师已返回柬埔寨--柬官员

中国国家安监总局原局长杨栋梁受贿2849万余元获刑15年--北京第二中院
路透北京2月21日 - 北京市第二中级人民法院周二公开宣判国家安全生产监督管理总局原局长杨栋梁受贿、贪污一案，其受贿2,849万余元人民币获刑15年。杨栋梁当庭表示服判，不上诉。
路透柬埔寨暹粒8月31日电---柬埔寨政府官员周五称，法国建筑师多维尔（Patrick Henri Devillers）已返回柬埔寨。
现年52岁的多维尔本月返回柬埔寨首都金边，他此前曾前往中国，协助中方调查谷开来案件。
柬埔寨内政部发言人Khieu Sopheak通过电话称：“他（多维尔）已在两周前返回柬埔寨。”
“他在柬埔寨没犯过任何罪，是合法移民，有一位柬埔寨妻子，他是自愿前往中国的，而且那件案子目前也已结案。”
多维尔的邻居Prim Vy通过电话告诉路透，五天前在多维尔位於金边的家中看到了他。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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