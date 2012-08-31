与谷开来关系密切的法国建筑师已返回柬埔寨--柬官员

2012年6月21日在柬埔寨金边拍到的多维尔的住宅。 REUTERS/Samrang Pring

路透柬埔寨暹粒8月31日电---柬埔寨政府官员周五称，法国建筑师多维尔（Patrick Henri Devillers）已返回柬埔寨。

现年52岁的多维尔本月返回柬埔寨首都金边，他此前曾前往中国，协助中方调查谷开来案件。

柬埔寨内政部发言人Khieu Sopheak通过电话称：“他（多维尔）已在两周前返回柬埔寨。”

“他在柬埔寨没犯过任何罪，是合法移民，有一位柬埔寨妻子，他是自愿前往中国的，而且那件案子目前也已结案。”

多维尔的邻居Prim Vy通过电话告诉路透，五天前在多维尔位於金边的家中看到了他。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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