青蛙王子早市停牌 之前重挫逾两成

中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
路透香港10月16日 - 中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子(1259.HK)周三近早盘收市时暂停买卖，停牌前股重挫近26%至一个半月来低点。
本地时间11:50时，青蛙王子大跌25.68%至4.66港元，为8月30日4.61港元以来最低。
青蛙王子未说明停牌原因。但美国一家公司格劳克斯研究（Glaucus Research Group ）出具一份报告指称青蛙王子公告的销售数字不实，并给予＂强烈卖出＂评级。
目前未能联系到青蛙王子人士作出说明。（完）
(记者 郭经伟／李珊珊; 审校 林高丽)
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路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
路透香港4月12日 - 新加坡华侨银行周三称，分别与上海银行及上实贸易集团签订合作协议，进一步加强与中资银行的合作及深化与中国国有企业的关系。