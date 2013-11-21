青蛙王子恢复交易 驳斥做空机构

路透香港11月21日 -停牌逾一个月的中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子(1259.HK)周四表示，沽空机构称其销售数字不实的评论为错误及不恰当。该股今日上午起恢复买卖。

青蛙王子在联交所网站上指称，“Glaucus为抛空卖家，其将于本公司股价下跌后赚钱。该报告所载有关本公司的指称或评论（「指称」），均基于曲解╱错误╱不恰当的报告以及可能误导本公司股东或潜在投资者的猜想。”

美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group）上月发布报告称从市场调查数据、缴税记录等资讯判断，青蛙王子实际销售数字应比公告数据减少25%，并给予＂强烈卖出＂评级。

青蛙王子受此影响当日股价重挫逾两成，并在10月16日近早盘收市时停牌，停牌前大跌25.68%至一个半月来低点4.66港元。

青蛙王子截至6月底止的中期净利同比减少约28.8%，至约7,284万元人民币；收入约为6.28亿元人民币，比上年同期5.82亿元增约7.9%。

8月底中期业绩公布后，仍有部份研究机构给予该公司正面评级，包括建银国际、光大证券等。

光大证券预计儿童洗护用品行业将受益于家庭收入提升、二胎政策放开等利好，而青蛙王子本身亦处于快速成长期，预计2013-05年每股盈利（EPS)复合增长率为26.2%。

光大给其“买入”评级，目标价6.75港元。

2011年7月上市的青蛙王子今年中也曾遭到一些分析报告质疑其市场份额等，公司6月时在联交所作出澄清，称“分析中所采用的基准及假设是错误的，并无事实依据，且或会误导本公司股东及潜在投资者。”

根据公司网站，按零售额计算，青蛙王子的护肤产品、沐浴及洗发产品、口腔护理产品均为市场份额最大。（完）

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(记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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