（更正）美元全线下跌 因美国非农就业数据意外疲软

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
(更正：因译文有误，内文倒数第四段中“但4月非农就业报告让人意外”应更正为“4月非农就业报告可能意外向好”)
路透东京4月6日 - 美元周一全线下跌，此前因美国就业数据远疲于预期，兑欧元和日圆等货币已遭遇严重挫折。该数据可能推迟美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间。
数据显示，上月非农就业岗位增加12.6万个，还不到2月的一半，为2013年12月以来最低增幅。路透调查的分析师预测3月美国非农就业岗位增长24.5万个。
周五疲弱的非农就业数据出炉后，美债收益率挫跌，施压美元；诚然由于适逢复活节假期市场交投清淡。指标10年期美债收益率周五跌至两个月低点1.8%。
欧元兑美元上涨0.2%至1.0988美元。欧元一度低见1.0864美元，后在美国就业数据带动下大涨。
美元兑日圆基本持平于118.825日圆，周五自119.990高点下滑。美元一个月前触及近八年高点122.04日圆，当时关于美联储可能最早6月升息的预期更为强烈。
“我们仍认为美元在较长时期内趋向上行。整体就业数据确实疲软，但我们必须考虑到，就业岗位每月增幅已经一年以来差不多都超过20万个。平均薪资增加也是一个加分项，”法国兴业银行驻东京外汇部门主管Kyosuke Suzuki称。
“楼市相关数据、消费者信心和初请失业金等经济指标勾勒出一幅亮丽的经济图景，4月非农就业报告可能意外向好。这解释了美元波动迄今只限于1日圆区间的原因，”他说。
非农就业报告降低了对美联储9月前加息的市场预期。与美联储直接交易的华尔街经纪商大多认为美联储9月可能加息，但美元强势、油价下跌以及海外经济体疲弱，可能意味着美联储或进一步推迟加息。
美元全线下跌支撑英镑兑美元进一步上扬。英镑兑美元报1.4914，上周五涨0.6%。在这波涨势之前，有关英国5月7日大选的政治疑虑打压英镑。
澳元兑美元升0.2%报0.7644。澳元兑美元上周四触及六年低点0.7534，铁矿石价格下跌支撑了对澳洲央行本周降息的预期。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0990 1.0976 +0.13 -9.15 1.2097
美元/日圆 JPY= 118.93 118.96 -0.03 -0.63 119.68
欧元/日圆 EURJPY=R 130.70 130.57 +0.10 -9.73 144.78
美元/瑞郎 CHF= 0.9518 0.9517 +0.01 -4.26 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.4918 1.4919 -0.01 -4.21 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2464 1.2482 -0.14 +7.28 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7641 0.7629 +0.16 -6.45 0.8168
新西兰元/美元 NZD= 0.7615 0.7606 +0.12 -2.33 0.7797
澳元/日圆 AUDJPY=R 90.870 90.750 +0.13 -7.04 97.750
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 90.570 90.480 +0.10 -2.94 93.310
英镑/日圆 GBPJPY=R 177.42 177.48 -0.03 -4.81 186.38
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.0026 1.0014 +0.12 -4.23 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚/李爽 审校 李春喜/郑茵/许娜)
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