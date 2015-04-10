调查：亚洲货币未来一年可能下跌 因美联储准备加息

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透4月10日 - 路透调查显示，由于市场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将开始加息，新兴亚洲货币兑美元未来一年可能下跌，不过跌势可能有限。
而周四的另一项路透调查显示，尽管对美联储加息时间点存在疑问，但受访者认为新兴市场货币不太可能自10年或纪录低点反弹。
中国央行周五将人民币兑美元中间价定在6.137。人民币兑美元汇价预计一个月后将跌至6.23，6月底将跌至6.26，一年后料位于6.20。
“我们的观点是，如果美元多头力量占上风，那中国人民银行将允许美元兑人民币上涨一定幅度，”瑞穗资深分析师Vishnu Varathan说。
路透本周访问约30位分析师，结果显示印尼卢比跌幅将居前，12个月后料将贬值约5%；其次为韩元，跌幅料为4%。
印尼卢比兑美元日前跌至1998年以来最低，从去年6月以来已跌掉9.3%。
印尼卢比尽管贬值，但相对于主要贸易伙伴，印尼的高通胀意味着本币实质汇率仍然强劲，导致出口下滑。
分析师预估，印尼卢比兑美元一年后将约在13,611卢比，周五时为12,895。
调查亦显示，印度卢比仅会微降，因人们预期通胀率下滑将会促使印度央行进一步降息，且政府的改革亦将重振印度经济。
预期印度卢比一个月后的汇率将在62.50，6月底前将到63.00，到明年3月底前的汇率将达63.50。印度卢比周五报62.35。
今年迄今印度卢比是亚洲货币表现最好的一支，面对美元走势展现出韧性。卢比2015年已累计上涨1%。
印度最大的进口商品--原油价格在2014年6月到今年1月间急跌60%，这限制了美元的外流扶助了卢比。
“主要风险是若美联储早于预期加息，那么将会打压卢比，甚至导致资本外流。”BTMU分析师在报告中写道。(完)
(编译 秦德兴/李婷仪/孙茉莉; 审校 白云/蔡美珍/艾茂林)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。