调查：亚洲货币未来一年可能下跌 因美联储准备加息

图为置于放大镜下的印尼卢比现钞。 REUTERS/Edgar Su

路透4月10日 - 路透调查显示，由于市场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将开始加息，新兴亚洲货币兑美元未来一年可能下跌，不过跌势可能有限。

而周四的另一项路透调查显示，尽管对美联储加息时间点存在疑问，但受访者认为新兴市场货币不太可能自10年或纪录低点反弹。

中国央行周五将人民币兑美元中间价定在6.137。人民币兑美元汇价预计一个月后将跌至6.23，6月底将跌至6.26，一年后料位于6.20。

“我们的观点是，如果美元多头力量占上风，那中国人民银行将允许美元兑人民币上涨一定幅度，”瑞穗资深分析师Vishnu Varathan说。

路透本周访问约30位分析师，结果显示印尼卢比跌幅将居前，12个月后料将贬值约5%；其次为韩元，跌幅料为4%。

印尼卢比兑美元日前跌至1998年以来最低，从去年6月以来已跌掉9.3%。

印尼卢比尽管贬值，但相对于主要贸易伙伴，印尼的高通胀意味着本币实质汇率仍然强劲，导致出口下滑。

分析师预估，印尼卢比兑美元一年后将约在13,611卢比，周五时为12,895。

调查亦显示，印度卢比仅会微降，因人们预期通胀率下滑将会促使印度央行进一步降息，且政府的改革亦将重振印度经济。

预期印度卢比一个月后的汇率将在62.50，6月底前将到63.00，到明年3月底前的汇率将达63.50。印度卢比周五报62.35。

今年迄今印度卢比是亚洲货币表现最好的一支，面对美元走势展现出韧性。卢比2015年已累计上涨1%。

印度最大的进口商品--原油价格在2014年6月到今年1月间急跌60%，这限制了美元的外流扶助了卢比。

“主要风险是若美联储早于预期加息，那么将会打压卢比，甚至导致资本外流。”BTMU分析师在报告中写道。(完)

(编译 秦德兴/李婷仪/孙茉莉; 审校 白云/蔡美珍/艾茂林)

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