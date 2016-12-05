欧元挫跌股市受创 意大利修宪公投结果打击人气

路透新加坡/悉尼12月5日 - 欧元周一创20个月以来低点，投资人逃离风险偏高资产，此前意大利总理伦齐在宪法改革公投中遭遇惨败，并表示将会辞职。修宪公投失败可能导致意大利摇摇欲坠的银行业更加不稳。

伦齐的挫败对于欧盟而言是一大打击，目前欧盟正苦于应对反政府声浪，而反政府的怒火导致了英国在6月公投中决定退出欧盟。

欧元兑美元在亚洲开盘报约1.0685后，盘初一度跌至1.0505美元，创2015年3月以来最低，之后拉回至1.0539。

这是欧元自6月以来最急剧的跌势，并可能再度测试位于1.0457附近的2015年3月低点。

“不难看到举行新的选举，也不难看到(反对党)五星运动掌权，他们之前基本上说希望退出欧盟或欧元区，或者两个都退出，”道富环球投资管理(SSgA)旗下亚太投资解决方案部门主管Mark Wills称。

欧元兑日圆最多下跌2.1%至118.71日圆，但随后跌幅缩减至1.2%报119.73日圆。

对美国本月加息的预期支撑美元，美元兑日圆微涨0.1%报113.645日圆。

美元指数跳涨0.7%报101.49。

新西兰元兑美元下滑0.5%，至0.7091美元，周一稍早新西兰总理约翰基意外宣布辞职，称现在是他离开政坛的“合适时机”。

新西兰股市扩大跌幅至0.7%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%，E-迷你标普500指数期货缩窄跌幅至0.3%。

日本股市日经指数.N225跌0.7%。

深港通周一上路，但全球厌恶风险气氛令中国及香港主要股指承压。

中国沪深300指数.CSI300挫跌1.8%，香港恒生指数.HSI下跌0.2%。

交易商表示，随着美债与德债上涨，意大利公债势必承压。美国10年期公债期货上涨5个跳动点。

投资者与欧洲政界人士担忧“否决”阵营的胜利，可能引发政治不稳，令意大利银行业再度出现动荡，将欧元区推向新的危机。

“意大利可能很难组建一个稳定的政府，挽救意大利西雅那银行(Banca MPS)的努力可能受到冲击，这可能开启分离主义政党兴起的纪元，”White Funds Management主管Angus Gluskie指出。

意大利总理伦齐辞职是欧盟遭到的又一打击。欧盟正力图克服一系列危机，原本渴盼伦齐能够在负债沉重的意大利继续推进改革。

RBCCM的分析师说，从2012年希腊危机最严重时期的情形来看，欧元区爆发危机的风险可能导致欧元最低跌至0.8000美元。

“这听起来可能有些极端，但如果欧元区再度爆发危机，而美元当前的点位比上次危机时要高得多，欧元/美元很有可能跌得更低，”他们写道。

之前，奥地利极右翼候选人在总统大选中完败给了支持欧盟的候选人。市场为之振奋。

欧洲央行周四将召开会议，很多人猜测，该央行将宣布将资产购买计划延长六个月，并扩大可购债券的种类。

“有些人猜测，如果市场因意大利修宪公投失败而陷入动荡，欧洲央行可能会干预，把对意大利公债的购买尽量提前；因此或许是有关欧洲央行将提供流动性糖丸的想法正再度推动市场，”澳新银行的经济学家Jo Masters说。

美股上周以谨慎基调结束交易，周五道琼工业指数.DJI下跌0.11%，标普500指数.SPX涨0.04%，纳斯达克指数.IXIC涨0.09%。

周五出炉的美国11月非农就业数据强劲，足以巩固美联储本月升息的预期，而薪资意外下降帮助债券拾回近期的一些跌幅。

大宗商品市场，油市出现风险厌恶情绪及部分获利卖压，此前石油输出国组织(OPEC)决定减产，令油价录得至少五年来最好的一周表现。

对于OPEC自2008年以来的首次减产，市场目前最为关注的是减产的实施及其影响，俄罗斯、可能还有其他非OPEC产油国也将参与减产。

布兰特原油跌0.51美元至每桶53.99美元，美国原油期货跌0.47美元至51.21美元。(完)