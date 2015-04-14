工行多哈分行启动人民币清算服务 将开离岸人民币资金业务

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透北京4月14日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)周二称，工商银行多哈分行启动人民币清算业务，成为中东地区第一家投入运营的人民币清算行。
工行新闻稿称，清算行服务启动后，工行多哈分行将在人民币汇兑、人民币单证/保函业务、人民币存款等产品基础上，逐步推出人民币贸易融资、境外贷款等跨境人民币产品；同时，还将积极开展离岸人民币资金业务，包括在离岸市场发行大额存款证、离岸市场资金拆借和人民币外汇交易等。
工行新闻稿称引述该行董事长姜建清在启动仪式上的讲话称，作为卡塔尔唯一的中资银行，工商银行将以人民币清算行的启动为发展契机，结合当地市场需求加快人民币产品的创新，为中卡经贸往来提供更好的金融服务。
“卡塔尔积极参与‘丝绸之路经济带’和‘21世纪海上丝绸之路’建设，并且是亚洲基础设施投资银行的创始成员国，双方合作前景广阔，潜力巨大。”他表示。
工商银行多哈分行成立于2008年1月，是目前卡塔尔金融中心最大的商业银行；此前，中国人民银行于2014年11月4日正式授权工商银行多哈分行担任多哈人民币业务清算行。
工行介绍，截至目前，其已经在新加坡、卢森堡、多哈、曼谷和多伦多拥有五家中国央行指定的人民币清算行，成为首家拥有横跨亚、欧、美三大时区境外人民币清算行的金融机构；该行2014年境外人民币清算业务量累计超过37万亿元人民币，跨境人民币业务总量达3.66万亿元。（完）
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
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