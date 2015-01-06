《SAFT专栏》欧元扒着跳台边缘 摇摇欲坠

撰稿 James Saft 编译 张涛/张明钧/朱晓军

路透1月6日 - 希腊有可能退出欧元区，欧洲央行(ECB)面临是否购买公债的决定。在这种情况下，欧元止跌遥遥无期。

而且我们还没考虑糟糕的经济基本面，更何况一些寻找稳妥货币存放外汇储备的央行开始疏远欧元。

在希腊不确定性的打压下，欧元周一接近九年低点。预计希腊将在1月25日举行大选，投资者担心新政府会要求大幅放宽债务条款，这不仅不会带来各方共识，反而会让德国给想要退出欧元区的成员国开门放行。

德国媒体发表的一篇报导称，德国领导人认为希腊退出欧元区是“能够应对的”问题。放出这样的风声可能是谈判策略，而不是认真的分析，尤其是考虑到退出欧元区并无先例。不管怎样，我们都发现只能看空欧元，就算欧元结构上的前景没有问题，可能也进入了周期性跌势。

欧元区分裂对于欧元的直接影响可能非常负面，肯定会导致其走势剧烈震荡。

到了我们了解希腊民众选出什么样政府的时候，我们可能见到货币政策出现重大变化，各界普遍预期欧洲央行将会在1月22日货币政策会议上做出有关购买主权债的重大宣告。届时可能会出现一种罕见情况，那就是无论欧洲央行怎么做都会利空欧元：若欧洲央行超越市场预期，提出规模庞大且强而有力的融资计画，欧元几乎肯定会因为货币政策的缘故而下跌；然而若欧洲央行措施令人失望，欧元也肯定会走低。

在德国，买进政府公债的构想要比大规模减免希腊债务更受欢迎，但两者也只是半斤八两。近期德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对于量化宽松表示忧心，并引述持强烈怀疑态度的德国央行总裁魏德曼的论点，反对量化宽松这类举措，这说明会不会买进公债仍在未定之天。要想在实施强力量化宽松的同时，又使之不会看起来像是对欧元区成员国直接注资，或至少不像是在共担风险，这点很难做到。

伦敦ADM Investor Services分析师Stephen Lewis在致客户报告中指出，“只要欧洲央行决定在没有大幅调整措施的情况下推行量化宽松，德国将会颜面尽失，其可能被迫放弃主导其加入欧元至今的原则。”

**惹人厌的事实**

对于欧洲央行该做些什么、或者是希腊问题该如何解决，各界实在难以达成什么共识，不过许多摆在台面上的事实已然是毫无争议，同时也很难让人振奋起来。例如通缩问题，德国12月通胀年增率从11月的0.5%降至只剩0.1%。周三将公布的欧元区通胀率可能会首次出现负值，也就是正式进入通缩。需谨记的是，能源价格在持续下滑，其对于欧元区通胀的冲击尚未完全浮现。虽然欧元贬值有助于刺激通胀，而这也是购买公债的部分意义所在，然而欧元区的政治分裂凸显出其结构不够强健的问题，这对企业和消费者信心而言毫无助益。

有意思的是，新数据显示全球央行不再为欧元提供助力。欧元自问世以来一直得到各国央行扶助。虽然央行通常会在外储货币下跌时买入，以便保持理想的投资组合，但欧元当前已不在它们的计划中。据最新国际货币基金组织(IMF)数据，欧元在全球央行外储中占比已从上季度的24.1%跌至22.6%，减少了1,229亿欧元。

“各大央行已变得很不愿意持有欧元，”对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力在客户报告中称，“大家都不想持有收益率为负的货币，因为欧洲央行明确表示希望欧元贬值。”

或许央行也看到了欧元和日圆相似之处。日本作为全球第三大经济体，但日圆仅占各国央行外储的4%。欧元区和日本都不仅面临通缩，而且还有制定及实施政策等棘手问题。

未来某个时候，欧元跌势将得到遏止。但下个月止跌也许没戏。(完)

(译文审校 王丽鑫/白云)

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