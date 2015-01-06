《SAFT專欄》歐元扒著跳台邊緣 搖搖欲墜

撰稿 James Saft 編譯 張濤/張明鈞/朱曉軍

路透1月6日 - 希臘有可能退出歐元區，歐洲央行(ECB)面臨是否購買公債的決定。在這種情況下，歐元止跌遙遙無期。

而且我們還沒考慮糟糕的經濟基本面，更何況一些尋找穩妥貨幣存放外匯儲備的央行開始疏遠歐元。

在希臘不確定性的打壓下，歐元周一接近九年低點。預計希臘將在1月25日舉行大選，投資者擔心新政府會要求大幅放寬債務條款，這不僅不會帶來各方共識，反而會讓德國給想要退出歐元區的成員國開門放行。

德國媒體發表的一篇報導稱，德國領導人認為希臘退出歐元區是“能夠應對的”問題。放出這樣的風聲可能是談判策略，而不是認真的分析，尤其是考慮到退出歐元區並無先例。不管怎樣，我們都發現只能看空歐元，就算歐元結構上的前景沒有問題，可能也進入了周期性跌勢。

歐元區分裂對於歐元的直接影響可能非常負面，肯定會導致其走勢劇烈震蕩。

到了我們了解希臘民眾選出什麼樣政府的時候，我們可能見到貨幣政策出現重大變化，各界普遍預期歐洲央行將會在1月22日貨幣政策會議上做出有關購買主權債的重大宣告。屆時可能會出現一種罕見情況，那就是無論歐洲央行怎麼做都會利空歐元：若歐洲央行超越市場預期，提出規模龐大且強而有力的融資計畫，歐元幾乎肯定會因為貨幣政策的緣故而下跌；然而若歐洲央行措施令人失望，歐元也肯定會走低。

在德國，買進政府公債的構想要比大規模減免希臘債務更受歡迎，但兩者也只是半斤八兩。近期德國財政部長朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)對於量化寬鬆表示憂心，並引述持強烈懷疑態度的德國央行總裁魏德曼的論點，反對量化寬鬆這類舉措，這說明會不會買進公債仍在未定之天。要想在實施強力量化寬鬆的同時，又使之不會看起來像是對歐元區成員國直接注資，或至少不像是在共擔風險，這點很難做到。

倫敦ADM Investor Services分析師Stephen Lewis在致客戶報告中指出，“只要歐洲央行決定在沒有大幅調整措施的情況下推行量化寬鬆，德國將會顏面盡失，其可能被迫放棄主導其加入歐元至今的原則。”

**惹人厭的事實**

對於歐洲央行該做些什麼、或者是希臘問題該如何解決，各界實在難以達成什麼共識，不過許多擺在台面上的事實已然是毫無爭議，同時也很難讓人振奮起來。例如通縮問題，德國12月通脹年增率從11月的0.5%降至只剩0.1%。周三將公布的歐元區通脹率可能會首次出現負值，也就是正式進入通縮。需謹記的是，能源價格在持續下滑，其對於歐元區通脹的衝擊尚未完全浮現。雖然歐元貶值有助於刺激通脹，而這也是購買公債的部分意義所在，然而歐元區的政治分裂凸顯出其結構不夠強健的問題，這對企業和消費者信心而言毫無助益。

有意思的是，新數據顯示全球央行不再為歐元提供助力。歐元自問世以來一直得到各國央行扶助。雖然央行通常會在外儲貨幣下跌時買入，以便保持理想的投資組合，但歐元當前已不在它們的計劃中。據最新國際貨幣基金組織(IMF)數據，歐元在全球央行外儲中占比已從上季度的24.1%跌至22.6%，減少了1,229億歐元。

“各大央行已變得很不願意持有歐元，”對沖基金SLJ Macro Partners合伙人任永力在客戶報告中稱，“大家都不想持有收益率為負的貨幣，因為歐洲央行明確表示希望歐元貶值。”

或許央行也看到了歐元和日圓相似之處。日本作為全球第三大經濟體，但日圓僅占各國央行外儲的4%。歐元區和日本都不僅面臨通縮，而且還有制定及實施政策等棘手問題。

未來某個時候，歐元跌勢將得到遏止。但下個月止跌也許沒戲。(完)

(譯文審校 王麗鑫/白雲)

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