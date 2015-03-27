美元进入转折点？若历史涨势重演 升势可能仅到中途

路透伦敦3月26日 - 根据过去经验，如果近来全球市场震荡是源于美元走强，投资人可能得准备好还要忍受至少好几年的紧张局面。

过去约40年来，美元走强的时间段不多，但一旦出现往往会持续一阵子。

过去一年美元兑欧元大涨超过20%，随着决策官员及企业警告美元升值对通胀率、经济成长、出口及就业的影响，美元这个月已经回软。

但这是美元的转折点吗？美元贸易加权指数在2011年触及低点，然后在过去四年上涨将近16%。

从1973年美元浮动之后的美元指数图表显示，美元持续性强势的次数不多，仅仅有过另外两次明显的强势期，但就像下面图表所显示的，这些强势期往往持续长达7-8年。

浏览美元七年周期图表，请点选(link.reuters.com/cak44w)

1978-1985年这段时间，美元上涨了逾50%。这一期间美元走强伴随着美国大幅升息，以压制1970年代石油危机所造成的通货膨胀，而且里根总统两届任期内经济的复苏又强化了这一态势。直到1985年广场协议后七国集团(G7)央行总裁决定采取措施抑制美元涨势，这一波升势才结束。

另一个美元强势时期是1995-2002年，背后的原因是低通胀、克林顿总统第二任期时科技引领的经济繁荣。这一时期美元强势对海外的影响反映在1997-2000年一系列新兴市场的崩溃以及欧元创立之上。

不算2008和2009年金融危机高峰时期美元短暂的、和压力有关的冲高，这波始于2011年的美元升势仅仅是42年前布雷顿森林体系解体后第三次美元走强期。

推动这波美元上涨的原因是美国经济先于贸易伙伴国走出信贷危机，以及在通胀率持续处于低位时就撤出之前的印钞措施。(完)

(编译 蔡美珍/王洋; 审校 李春喜)

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