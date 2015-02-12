今年人民币料贬值3%左右 央行或再降息两次--瑞银

路透北京2月12日 - 中国资本外流加剧的情况下，人民币汇率何去何从？国际投行--瑞银发布报告认为，经常账户顺差规模依然可观以及国际压力的存在，使得人民币大幅贬值的可能性很小，且央行也不希望人民币大幅贬值。

报告并称，资本外流的主要因素在于人民币升值预期消退和境内外利差收窄，而资本管制放松可能也助推国内企业和居民增加海外资产配置；预计年内央行至少还将降息两次，累计降息50个基点。

“虽然资本持续大规模流出，但经常账户顺差规模依然可观、且仍在扩大；来自美国的政治压力和决策层推进人民币国际化的意图都限制了人民币贬值空间。”瑞银并称，同时为避免市场贬值预期加剧引发更大规模的资本流出、加剧国内流动性和金融市场波动，央行也不希望人民币大幅贬值。

该投行并称，综合考虑，再加上内需疲弱、美元不断升值，今年人民币对美元料小幅贬值3%左右，不会出现超过5%的大幅贬值，维持2015年底人民币兑美元汇率6.35的预测。

针对央行可能放宽汇率浮动区间的市场预期，瑞银认为短期内进一步扩大汇率浮动区间既无必要、也非决策层所愿。

“如果决策层允许人民币更大幅度地贬值，完全可以更频繁、更大幅度的促使人民币兑美元中间价贬值。我们认为目前扩大浮动区间只会加剧市场贬值预期，与决策层维稳的意愿相悖。”瑞银称。

人民币兑美元2014年全年贬值2.42%，成为2009年之后首个下跌年份。数据显示，自从2005年人民币汇率形成机制改革以来，人民币即期基本上延续持续单边升值的态势，其中仅在2009年受金融危机的影响，人民币汇率即期出现年度下跌走势，但跌幅非常有限。

美国量化宽松政策的正式终结，令美元迎来回升之旅，国内资本外流明显加剧。据瑞银估算，2014年FDI以外的资本流出（包括证券投资、其他金融项目流出、经常转移及其他资本外逃）高达3,240亿美元，与2013年净流入560亿美元形成了鲜明反差。

瑞银认为，推动资本外流的主要因素，是人民币升值预期消退和境内外利差收窄，同时资本管制放松可能也助推国内企业和居民增加海外资产配置。

“作为应对，央行可以通过降准、公开市场操作及各种流动性管理工具进行‘反向对冲操作’、缓和资本外流的影响。”瑞银并称，预计年内央行料还将降息两次，累计50个基点。

中国国家外汇管理局上周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元。2014年全年，国际收支经常项目顺差2,138亿美元，资本和金融项目逆差960亿美元。

中国央行周二发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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