中国央行官员建议尽早宣布实现人民币资本项目可兑换

路透香港3月5日 - 中国央行南京分行行长周学东周四建议，应尽早宣布实现人民币资本项目可兑换，这对于促进中国金融开放、提高资金配置效率、促进现有产业转型升级具有重要意义，且条件和时机都已成熟。

他在政协和人大“两会”期间对路透表示，“人民币经常项下可兑换早已实现，目前随着金融改革深化和人民币国际化的推进，中国已具备了宣布人民币资本项目可兑换的条件。”

周学东在两会提案中并指出，当前人民币资本项目可兑换的条件已基本具备：按照国际货币基金组织对资本项目下交易的分类，目前中国部分可兑换的有17项，基本可兑换的有八项，完全可兑换的有五项，三者加起来占全部交易项目的75%，具备可兑换的基础。

其次，从国际经验看，一般从开放经常项目到开放资本项目，平均耗时16年；中国迄今已有19年，过渡时间已经完成。

此外，从开放所需的经济条件看，中国国内经济保持了30年以上的高速增长、拥有大量的外汇储备，财政状况稳健并具有较少的外部债务，目前金融机构的管理和运营均较为稳健。

而2015年国际货币基金组织将对SDR(特别提款权)篮子货币进行评估，实现人民币资本项目可兑换有利于促成人民币加入SDR货币篮子。

周学东建言，要从几个方面加快改革，尽早宣布人民币资本项目可兑换，包括：保持宏观经济的健康稳定，筑牢抵御跨境资本大规模冲击的经济基础；可选择风险较小的领域率先实现人民币资本项目可兑换，按照由易到难、分步推进的原则，稳妥有序地推进；继续完善金融基础设施建设，提高金融市场的透明度和运转效率。

他表示，要继续推进利率、汇率市场化进程，需加强风险管控。资本项目可兑换后，跨境资金流动频繁，汇率水平可能发生大幅度波动，在一定时期内，中国的国际收支平衡将面临较大压力。

要深化利率和汇率市场化的进程，进一步完善汇率形成机制，使汇率制度具有更强的灵活性。同时，创新风险管理工具，建立健全宏观审慎管理框架下的资本流动管理体系，从前瞻性、科学性、全局性角度出发，做好跨境资金大规模流动的风险应对预案。

此外，周学东强调，要加强人民币离岸市场建设，处理好离岸市场与人民币资本项目可兑换的关系，让资金能够有序地循环和流动，并同步建设离岸、在岸两个市场，建立健全多元化、便捷化、规模化的人民币跨境资金流动渠道，形成境内外资金双向循环机制。（完）

(发稿 徐永；撰写 赵红梅; 审校 张喜良)

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