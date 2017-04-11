投资者因地缘政治风险保持谨慎令美元下跌 静待消费者数据

路透纽约4月10日 - 美元周一下跌，因美债收益率下滑，交易商在周五上涨后进行盘整，市场交易量低，本周因假期交易日减少。

美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。

美元指数在纽约尾盘跌0.15%，报101.04。

美元兑日圆在整个交易日走势反复，但尾盘几无变动，报111.01日圆。

欧元兑美元也无甚变动，报1.0590美元，此前跌至3月9日来最低水准。

“外汇市场目前没有明确的方向，仅呈现盘整走势，有一些起伏，”Wells Fargo Securities汇市策略师Erik Nelson说。

投资者交投谨慎，等待本周稍后公布的美国零售销售和消费者信心数据，分析师说。

“市场继续保持谨慎，本周稍后将公布重要的经济数据，至为重要的是消费者信心数据，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说，“这限制了美元升势。”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一下午在密西根大学福特公共政策学院发表讲话。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美联储未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。

投资者将研判叶伦的讲话，看她是否支持杜德利在缩减美联储资产负债表或放缓加息步伐方面的立场。

成交量低于平日，因本周逾越节和复活节假期，许多交易商放假离场。(完)