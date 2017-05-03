风险意愿减弱令美元兑欧元下跌 兑日圆从高位回落

路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备委员会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。

美国最大汽车商通用汽车(GM.N)报告，4月美国市场汽车销售下跌6%。美国第二大汽车商福特汽车(F.N) 4月销售下降7.2%。丰田汽车(7203.T)的4月销售下跌4.4%。

周一数据显示，美国制造业活动放缓和通胀下降，上周公布的美国首季经济增长步伐为三年来最慢。

“汽车销售数据反映出一个更大的风险，即消费更普遍放缓，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman说。

“它对那些认为美联储今年只会再升息一次的投资者提供了一些支撑，”Wizman所指的是美联储今年仅再加息一次的可能性。

美元兑日圆上涨最多0.4%，至112.30日圆，为3月21日来最高水准，因风险意愿增强，燃点了避险的日圆的跌势。美元兑日圆尾盘仅上涨0.1%，至111.97日圆，因风险意愿减弱。

欧元兑美元尾盘上涨0.3%，报1.0925美元，此间市场稍早欧元兑美元交投在平盘以下。

交易商等待周三美联储结束为期两天会议后公布的政策声明，以及周五美国劳工部发布的4月美国非农就业报告。路透调查显示，分析师预计4月非农就业岗位将增加18.5万个，高于3月的9.8万个的增幅。

市场预计美联储将在本周会议维持利率不变，以研判将公布的更多经济数据，但美联储可能会暗示正处于6月升息的轨道之上。

“如果非农就业数据疲弱，美联储将会开始耗尽在6月升息的强劲理据，”Oanda资深汇市策略师Alfonso Esparza表示。

美元指数尾盘跌0.1%，报98.982。(完)