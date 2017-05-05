欧元触及六个月高位 预计马克龙胜选和欧洲央行立场较鹰派

路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。

欧元升至1.0984美元，为去年11月来最高，此前中间派候选人马克龙通过与反欧盟候选人勒庞周三进行的电视辩论，巩固了其很可能赢得总统选举的局面。

法国政治不确定消除，加之预期欧洲央行下月将采取较鹰派的立场，扶助提振欧元。美元兑日圆盘中低见112.33日圆，此前几乎触及七周高位113.04日圆。

“是因为马克龙当选法国总统已十拿九稳，”驻纽约的德意志银行汇市策略师Sebastien Galy在谈到欧元上涨是称。他说，交易商很可能对美元兑日圆的涨势获利了结，导致美元兑日圆从数周高位下滑。

分析师表示，美国众议院周四批准废除奥巴马医保计划的主要部份，以共和党医保议案取而代之，表明了美国总统特朗推进其计划取得一些进展，但他们也表示，该议案在参议院势将引起更激烈的斗争。

数周以来，资本市场专业人员开始预期没有欧洲央行刺激计划下的新环境，不过，对马克龙将胜选的假设，令交易商更加关注在欧洲央行缩减刺激计划的情况下，欧洲收益率和欧元升高。

“大家仍在等待欧洲央行总统德拉吉提及可能缩减刺激举措的时间表，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell说。

投资者等待周五出炉的4月美国非农就业报告，以寻找年底前美联储升息轨迹的进一步线索。路透访查的分析师预计，4月美国非农就业岗位将增长18.5万个，高于3月的增加9.8万个。

澳元和新西兰元等商品货币下跌，因油价下挫，布兰特原油降至去年11月来最低水准。澳元跌至近四个月低位0.7383美元，新西兰元触及去年6月来最低0.6840美元。

美元指数尾盘跌0.5%，至98.752。(完)