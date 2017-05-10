美元受美国收益率上升提振 因风险意愿增强

路透纽约5月9日 - 美元兑日圆周二攀升至近两个月高位，因法国大选结束后风险意愿改善，且投资者聚焦在美国联邦储备委员会(美联储/FED)的货币政策和近期再度升息的可能性。

美国指标10年期公债收益率触及五周高位，利率期货市场走势暗示，下月美国升息的机率接近90%。对升息预期反应最敏感的美国两年期公债收益率周二攀升至八周峰值。

美元指数上涨至三周高位，和美债收益率一起上涨。

Forex.com研究部门主管James Chen表示，美元短期应该仍得到支撑，因为美国经济状况总体稳健，美联储在明显收紧政策的路径上。

他说，美元/日圆应该会继续上涨，“尤其是如果市场风险认知和波动性仍然偏低的情况下。”

Chen认为美元/日圆有进一步上行动能，下一个主要目标在116.00日圆和118.00日圆。

美国和日本10年期公债利差在隔夜市场上升至3月底来最高水准。

纽约尾盘，美元兑日圆上涨0.9%，报114.28日圆，此前触及3月中来最高水准。欧元兑日圆也上涨，攀升0.4%，至124.20日圆。

瑞郎兑欧元跌至10月中来最低。瑞郎也是利率深陷负区域的货币，且瑞士央行寻求透过市场干预来压低瑞郎。

欧元兑瑞郎尾盘上升0.5%，至1.0966瑞郎，美元兑瑞郎上涨1.0%，至1.0051瑞郎。

市场衡量欧元/美元汇率波动性的指标过去一周曾触及三年最低，德意志银行策略师Oliver Harvey周二在一份报告中警告称，这一趋势有逆转的风险。

“今年的题材之一是波动率下降，但是，越来越多迹象显示，正临近转折点，”他说，他所指的是出现全球经济成长不利信号的风险，以及美联储未来政策行动超过预期的可能性。

欧元跌回到1.09美元以下，下滑0.5%，从周日马克龙当选法国总统后触及的六个月高位下跌。(完)