美元兑日圆下跌 但因美联储升息预期美元前景仍看好

路透纽约5月11日 - 美元兑日圆周四在五个交易日内首日下跌，因投资者在近期涨势后调整头寸，对美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧也损及美元。

“我们的确需要新诱因的刺激，因为我们追踪的每日材料显示，美元/日圆已经超买，”道明证券外汇策略部门北美主管Mark McCormick说。

不过，美元前景仍然亮丽，特别是周四美国数据良好，巩固了美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息的预期。

数据显示，上周美国初请失业金人数意外下跌，4月生产者物价指数强劲反弹。

“尽管3月美国一系列经济数据乏善可陈，但4月看来出现反弹，”Forex.com研究部门主管James Chen说。他补充说，近期报告支持美联储可能6月升息。

根据Macroeconomic Advisers，在周四数据发布后，美国第二季经济可望成长3.9%。根据CME的FedWatch，利率期货市场预计美联储下月再次收紧政策的机率为85%。

不过，科米被开除的消息仍然重压美元，分析师说，可能抑制了美元兑日圆上涨。

美国联邦调查局(FBI)局长科米在被总统特朗普解除职务的数日前向国会议员表示，正在寻求更多的资源，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。

与此同时，英镑兑美元触及一周低位，此前英国央行通胀报告显示未来两年不太可能升息。英镑尾盘跌0.5%，报1.2880美元。

英国央行货币政策委员会(MPC)以7-1的票数决定维持利率在纪录低点0.25%不变。

纽约尾盘，美元兑避险日圆跌0.4%至113.87日圆，兑避险的瑞郎下滑0.2%至1.0073瑞郎。

美元指数跌0.1%，至99.625。

新西兰元也下跌，降至近一年低位，此前新西兰央行重申了政策中性立场，警告称投资者对于前景的解读有误，央行还表达了对新西兰元今年下跌的认同。(完)