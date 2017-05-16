美元因数据疲弱下滑 商品货币受原油上涨提振

路透纽约5月15日 - 美元周一下跌，兑多个货币触及低位，此前疲弱的美国制造业数据，与商品价格上涨一起拉低美元。

5月一项纽约州制造业活动调查意外下降，指数自10月来首次转为负值。

分析师警告称，该指数转跌，可能是制造业可能恶化的预兆。

“我们一直预期制造业在本年开局强劲后会有些放缓，但如果纽约州的订单指数是一个可靠的前瞻性指标，那么，制造业放缓程度可能较我们预期的更严重，”摩根大通分析师Daniel Silver在研究报告写道。

在数据公布后，欧元兑美元上涨至一周高位1.0989美元，美元兑瑞郎触及一周低位0.9958瑞郎。

“数据弱于预期，市场原本预估数据上升...这是导致美元下跌的另一原因，”Wells Fargo Securities资深汇市策略师Eric Viloria说。

“其它影响汇率变动的原因，至少今天，就是商品价格，特别是油价，大幅变动，因为我们看到汇率变动较大的货币，是对商品反应较敏感的货币。”

加元触及逾两周最高水准，澳元触及12日高位，因原油期货跳涨，金属价格得到提振，令与原材料出口息息相关的经济体的货币上涨。

全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。消息提振油价最多上升2%，并主导欧洲汇市的交易。

新兴市场货币上升，哥伦比亚和俄罗斯等原油出口国的货币兑美元录得强劲的涨幅。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的每周仓位数据显示，投机者持有欧元净多头头寸，为大约三年内首次，并持有澳元净多头头寸，这扶助澳元弹离上周触及的四个月低位。(完)