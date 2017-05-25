美元下滑 此前美联储公布会议记录

路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。

美元指数下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。

这份会议记录是美联储自2015年12月首次升息以来，对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗示。

在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。

“会议记录显示美联储将保持谨慎，不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场，”Think Markets分析师Naeem Aslam表示。

美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率仍相当高，为83%，不过，目前交易商预计，联储今年将再升息两次的机率为46%，低于周二尾盘的约50%

美元周一触及逾六个半月低位，因对美国总统特朗普最近解除美国联邦调查局(FBI)局长科米职务引发的不安，以及担心特朗普实施其经济刺激计划的努力可能被推迟等因素打压美元。

“我们将不会看到美元大幅下跌，不过，上行空间很有限，除非经济数据开始显着改善，”Aslam说。

欧元兑美元上升0.2%，至1.1204美元。

加元兑美元上涨至一个月高位，此前加拿大央行对经济的看法比部份投资者预期的更乐观，且主要产油国延长减产行动的可能性很高。

稍早，国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

离岸人民币作跳膝反应下跌，但总的来说，反应有限。(完)