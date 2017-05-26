美元持稳 油价大跌拖累商品货币下滑

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约5月25日 - 美元兑一篮子主要货币周四持稳，美国联邦储备委员会(FED/美联储)昨日公布会议记录，令对联储将很快加息的预期有所降温。
美元指数下跌0.04%，至97.197，稍早低见96.88。
“在昨日美联储发布会议记录后，今日美元贸易加权指数有些疲软，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门董事Karl Schamotta说。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。不过，大部份决策者表示，美联储很快会升息。
“从会议记录中得出的一个看法是，美联储将在较长时间内保持当前的资产负债表规模，”Schamotta说。
“（美联储）目前不考虑快速实现货币政策正常化。”
周四公布的初请失业金人数凸显出美国经济前景不断改善，扶助美元指数持稳。
美联储理事布雷纳徳称全球经济更加亮丽，给美国经济构成的风险减弱，这番言论扶助提振风险人气，Schamotta说。
美元兑商品货币上涨，此前石油输出国组织(OPEC)决定延长减产协议，但减产规模和实施时间均不及预期，令油价急跌约4%，商品货币应声下滑。
加元兑美元下跌，从五周高位回落。
澳元兑美元跌0.63%，至0.7455美元，本周稍早主要商品进口国中国的主权信贷评级被下调，继续打压澳元。
商品市场普遍疲软，铁矿石价格走低，拖累澳元的表现，加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne说。
英镑兑美元和欧元均下滑，此前英国第一季国内生产总值(GDP)数据被下修。
英镑跌0.26%，报1.2939美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。