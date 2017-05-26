美元持稳 油价大跌拖累商品货币下滑

路透纽约5月25日 - 美元兑一篮子主要货币周四持稳，美国联邦储备委员会(FED/美联储)昨日公布会议记录，令对联储将很快加息的预期有所降温。

美元指数下跌0.04%，至97.197，稍早低见96.88。

“在昨日美联储发布会议记录后，今日美元贸易加权指数有些疲软，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门董事Karl Schamotta说。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。不过，大部份决策者表示，美联储很快会升息。

“从会议记录中得出的一个看法是，美联储将在较长时间内保持当前的资产负债表规模，”Schamotta说。

“（美联储）目前不考虑快速实现货币政策正常化。”

周四公布的初请失业金人数凸显出美国经济前景不断改善，扶助美元指数持稳。

美联储理事布雷纳徳称全球经济更加亮丽，给美国经济构成的风险减弱，这番言论扶助提振风险人气，Schamotta说。

美元兑商品货币上涨，此前石油输出国组织(OPEC)决定延长减产协议，但减产规模和实施时间均不及预期，令油价急跌约4%，商品货币应声下滑。

加元兑美元下跌，从五周高位回落。

澳元兑美元跌0.63%，至0.7455美元，本周稍早主要商品进口国中国的主权信贷评级被下调，继续打压澳元。

商品市场普遍疲软，铁矿石价格走低，拖累澳元的表现，加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne说。

英镑兑美元和欧元均下滑，此前英国第一季国内生产总值(GDP)数据被下修。

英镑跌0.26%，报1.2939美元。(完)