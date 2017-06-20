美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌

路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。

美元走高，此前纽约联储总裁杜德利称，近几个月美国通胀率略低，

但随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升。如果美国通胀反弹，将为美联储年底前再次升息开启大门。美联储在今年已升息两次。

上周三美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%。

“上周美联储公布了基调鹰派的政策声明。似乎市场出现延迟的反应

，美元被超卖，”道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说。

在上周美联储举行政策会议后，几位政策制定者对未来几个月再次升息表态谨慎。

美国芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，因近期通胀疲弱，美联储等到年底前才决定是否再次加息可能是适当的。

共和党资深议员关于今年可完成美国税务改革的讲话，也提振美元。市场普遍认为，美国税务改革会提振经济成长。分析师表示，仍怀疑今年国会是否能通过税务改革议案，因共和党内部存在分歧，且该党与民主党对立。

“今年通过税改议案是可能的。但这将是很大胆的假设，”驻纽约的Evercore ISI策略师Stan Shipley说。

美元指数升0.3%，报97.800，周二稍早触及5月18日来最高97.871。

路透数据显示，欧元兑美元跌至三周低位1.1117美元，美元兑日圆触及5月26日来最高111.86日圆。

在主要货币中，美元兑英镑表现最好。美元走高，此前英国央行总裁卡尼称，目前并不是升息的时机。上周英国央行有三位政策制定者投票支持升息。

卡尼警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长和收入可能受到冲击。他的讲话令英镑下跌0.9%至两个月低位的1.2603美元。(完)