美元指数从一个月高位回落 英镑上涨

路透纽约6月21日 - 美元兑一篮子货币周三从一个月高位下滑，因美股下跌，引发部分交易商对美元锁定获利，此前美国今年稍晚可能再次升

息的预期带动美元上涨。

英镑攀升，此前英国央行首席济学家霍尔丹称，他预期会支持今年稍晚升息一次。周二英镑下跌，因英国央行总裁卡尼表示，现在不是升息的

时机，此前英国央行有三位政策制定者在上周投票支持加息。

加元和澳元等商品相关货币跟随油价走低。

“美元跟随股市有点回软，”FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说。“市场仍在消化美联储主席叶伦

的讲话。”

一周多前，美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，叶伦在记者会上淡化近期通胀不断回落的迹象。

美元指数跌0.2%，至97.541，低于周二触及的一个月高位97.871。

美国股市道琼工业指数和标准普尔500指数温和下跌，纳斯达克指数从近期跌势中反弹。

在其它主要货币中，英镑兑美元的涨幅最大，此前霍尔丹发表鹰派讲话，与他一直被认为是持鸽派观点的名声相悖。

“如果霍尔丹的想法改变，那么，这可能是未来利率路径的重大消息，”RBC Capital Markets外汇交易部门主管Adam Cole说。

投资者也密切关注英国政治发展，英国首相特雷莎梅的保守党仍在和北爱尔兰民主联盟党就组建政府进行磋商。

较周二纽约尾盘，英镑兑美元下跌最多0.6%，后缩减一半跌幅，至1.2668美元。

与此同时，全球指标原油价格周三触及七个月低位，因担忧供应过剩，给依赖于原油和商品出口国家的货币带来压力。

加元兑美元报1.3313加元，较周二尾盘跌0.4%。

澳元兑美元跌0.3%，报0.7558，新西兰元兑美元下滑0.1%，至0.7231。

投资者等待新西兰央行公布利率决定。分析师预期新西兰央行将保持利率在纪录低位1.75%不变。(完)