美元兑日圆上涨 兑欧元大体持平

路透伦敦7月5日 - 美元兑日圆周三小升，不过兑欧元则未有多少斩获。投资者静候美国联邦储备委员会(美联储/FED)将公布最近一次的会议记录以及本周稍晚公布的美国就业数据。

美元/日圆涨0.3%至113.59，为近两个月来最高。美元/欧元大体持平于1.13530。

“美联储的最新信息暗示，美国货币当局愿意无视当前疲弱的通胀数据，”摩根士丹利分析师在一份报告中写道，并建议卖出日圆、澳元和新西兰元兑美元。

“可能不是只有美联储这个因素提振美元。6月就业数据--以明天的ADP报告开始、周五的非农就业数据来收尾，可能开始扭转美国的意外指数。”

全球不确定性上升之际日圆通常会受青睐，因预期日本投资者或汇回外国投资，尽管日本在地理上与朝鲜接近。

朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹--这种导弹可携带大型核弹头，这促使美国政府呼吁采取全球行动追究朝鲜寻求发展核武的行为。

由于未来几天没有美国重大经济数据将公布，周三将公布的美联储6月14日会议记录将主导未来24小时的行情。投资者将寻找美联储可能缩表的线索。

其他货币中，英镑周三徘徊在一周低位，由于有越来越多的迹象显示英国经济面临困境，投资者减持英镑多头部位。

纽约梅隆银行策略师Neil Mellor称，“短期内英镑压力将依旧存在，因向下风险加剧，而在此背景下，近期央行官员较为强硬的讲话可能并不合理。”

本周稍早公布的数据透露出英国经济更多疲软的事证，其中6月服务业采购经理人指数(PMI)降至54.8，虽仍高于景气荣枯分水岭50，但较5月的18个月高点56.0下滑，且略低于路透调查预估中值。

周二时，有人引述上月投票支持升息的英国央行货币政策委员会委员说法指出，他对于投资及出口将会盖过消费放缓效应“相当有信心”。

上周英国央行总裁卡尼称，由于经济更加接近全产能运转，因此可能有必要升息，而该行将在“未来几个月”辩论何时该这么做。

这带动英镑上周创下八个月来最佳周线表现。

加元兑美元亦持坚，报1.2944加元，周二一度触及10个月高点1.2912加元。（完）