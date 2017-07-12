美元走软 特朗普长子电邮让市场担忧财政刺激计划恐难推进

路透纽约7月11日 - 美元兑一篮子主要货币周二下跌，此前美国总统特朗普长子公开电邮链，显示俄罗斯在去年美国大选前支持其父竞选。

根据特朗普长子周二公开的电邮链，他被告知一位俄罗斯检察官将向他父亲的选举团队提供民主党总统候选人希拉里的黑材料，作为俄罗斯政府提供支持的一部份。

“至少，这类消息令人担心华府运作将会受阻，政府恐无法推进任何重大议案立法，尤其是与财政刺激举措相关的立法，”Commonwealth FX首席市场分析师Omer Esiner说。

美元指数盘中触及逾一周低位95.673，日内下挫0.31%。

投资者等待周三和周四美联储主席叶伦在国会就美联储半年度货币政策做证词陈述。

同时，美联储理事布雷纳德表示，只要就业和成长数据保持强劲，美联储应该很快开始缩减其资产负债表。布雷纳德表示，一旦开始缩表，她将评估通胀状况，然后再决定是否进一步升息。

“布雷纳德的讲话对美元的帮助也不大，”Esiner表示。

美元兑日圆今日稍早触及四个月高位，受美国公债收益率攀升提振，之后逆转走势，下跌0.09%至113.93日圆。欧元升至逾一年高位1.1475美元。

加元兑美元下滑，交易商静待周三加拿大央行公布利率决定。

美元兑新西兰元上涨，因美债收益率不断上升，且商品价格疲软和新西兰信用卡支出数据令人失望，促使投资者逃离新西兰资产。

英镑兑欧元跌至八个月低位，因英国央行副总裁布罗德班特在此前的讲话中对利率问题三缄其口，与近期多位英国央行决策者暗示可能不久会升息的言论形成鲜明对照。(完)