FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天内
美元指数触及10个月低位 因FED加息预期减弱和中国数据强劲
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
调查：美联储料在9月宣布缩减资产负债表 并于第四季升息
路透调查
调查：美联储料在9月宣布缩减资产负债表 并于第四季升息
分析：外界怀疑特朗普政府推进重大政策的能力 料加快美元下滑
深度分析
分析：外界怀疑特朗普政府推进重大政策的能力 料加快美元下滑
美国官员称期待中国采取更多举措开放市场
中国财经
美国官员称期待中国采取更多举措开放市场
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年7月18日 / 凌晨12点05分 / 1 天内

美元指数触及10个月低位 因FED加息预期减弱和中国数据强劲

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约7月17日 - 美元兑一篮子主要货币周一触及10个月最低水准，澳元触及逾两年高位，因中国经济数据强劲，且怀疑美国联邦储备委员会(美联储/FED)会否在今年再次升息。

中国经济第二季同比增长6.9%，零售销售和工业产出也强劲增长。

分析师称，鉴于澳洲与中国的贸易关系，中国数据提振澳元。澳元兑美元飙升至逾两年高位0.7840美元，多头投资者将目标价位放在约0.8018美元的200周移动均线切入位，但澳元随后由升转跌，尾盘下滑0.3%至0.7801美元。

美元兑在岸人民币和离岸人民币分别触及逾两周低位6.7645元和6.7602元，但尾盘大致持平。

美元指数触及去年9月来最低95.018。尽管周一尾盘持平在95.149，但离10个月低位不远。

美元兑墨西哥披索触及17.5340披索，迫近周五触及的逾一年低位17.530。

“中国数据好于预期，支持了新兴市场货币”和澳元，瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。

在美国公布最新的通胀数据后，预计美联储今年再次升息的机率降至不到50%。

本周没有重大数据公布，市场将有很多时间思索一再令人失望的通胀数据，令市场质疑美联储对物价将不久反弹的信心。

“市场并不确信美联储将在不久升息，”法国农业信贷外汇策略师Vassili Serebriakov说。“在这种环境下，美元走势艰难。”

欧元兑美元尾盘升0.1%，至1.1479美元，盘中高见1.1487，略低于上周触及的逾一年高位1.1489美元。

美元兑日圆微幅上涨，报112.61日圆，上周五曾触及近两周低位112.24。(完) 　

编译 利棣儿；审校 刘静

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below