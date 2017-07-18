美元指数触及10个月低位 因FED加息预期减弱和中国数据强劲

路透纽约7月17日 - 美元兑一篮子主要货币周一触及10个月最低水准，澳元触及逾两年高位，因中国经济数据强劲，且怀疑美国联邦储备委员会(美联储/FED)会否在今年再次升息。

中国经济第二季同比增长6.9%，零售销售和工业产出也强劲增长。

分析师称，鉴于澳洲与中国的贸易关系，中国数据提振澳元。澳元兑美元飙升至逾两年高位0.7840美元，多头投资者将目标价位放在约0.8018美元的200周移动均线切入位，但澳元随后由升转跌，尾盘下滑0.3%至0.7801美元。

美元兑在岸人民币和离岸人民币分别触及逾两周低位6.7645元和6.7602元，但尾盘大致持平。

美元指数触及去年9月来最低95.018。尽管周一尾盘持平在95.149，但离10个月低位不远。

美元兑墨西哥披索触及17.5340披索，迫近周五触及的逾一年低位17.530。

“中国数据好于预期，支持了新兴市场货币”和澳元，瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。

在美国公布最新的通胀数据后，预计美联储今年再次升息的机率降至不到50%。

本周没有重大数据公布，市场将有很多时间思索一再令人失望的通胀数据，令市场质疑美联储对物价将不久反弹的信心。

“市场并不确信美联储将在不久升息，”法国农业信贷外汇策略师Vassili Serebriakov说。“在这种环境下，美元走势艰难。”

欧元兑美元尾盘升0.1%，至1.1479美元，盘中高见1.1487，略低于上周触及的逾一年高位1.1489美元。

美元兑日圆微幅上涨，报112.61日圆，上周五曾触及近两周低位112.24。(完)