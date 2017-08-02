美元兑欧元下跌 因欧洲央行和美联储政策预期

路透纽约8月2日 - 美元兑欧元周三触及逾两年半低位，因怀疑美国联邦储备委员会(美联储/FED)会否在今年再次加息，且预期欧洲央行将采取鹰派立场。

欧元兑美元盘中触及2015年1月来最高水准1.1909美元。与美国政治风险和货币政策不确定重压美元的情况形成对照，欧元从对欧洲央行将最终开始逐步撤走其宽松政策的预期中得到支撑。

Market News International周一报导，圣路易斯联储总裁布拉德称，他不支持美联储短期内再升息，警告这会妨碍通胀实现2%的美联储目标。

分析师称，布拉德的言论巩固了对美联储在今年再次加息的疑虑。根据CME Group的FedWatch工具，预期美联储12月升息的机率为大约46%。

“市场目前的表现显示，投资者认为美联储加息行动将受限，”FirstLine FX创始人和执行长Jason Leinwand表示，“布拉德的讲话进一步确认这一观点。”

交易商静待周五出炉的7月美国非农就业报告，与此同时，欧元区经济数据强化了欧洲央行在收紧货币政策的轨道上的观点，市场认为，欧洲央行收紧政策对欧元而言是有利的情景。

“欧元区数据不断地印证了欧洲央行对经济前景的乐观看法，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Kathy Lien说。

美元指数盘中触及15个月低点92.548，纽约尾盘跌0.2%，至92.833。美元兑日圆微幅上涨，纽约尾盘报110.59日圆，徘徊在周二触及的逾六周低位109.91日圆的上方。

对中美贸易摩擦的担忧打压商品货币，令美元兑新西兰元和加元等商品相关货币早盘上涨。

纽约尾盘，美元兑加元涨0.2%，报1.2557加元，此前触及一周半高位1.2591加元。新西兰元兑美元触及一周低点0.7411美元。(完)