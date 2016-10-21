欧元跌至四个月低位 因欧洲央行总裁德拉吉发表鸽派言论

路透纽约10月21日 - 欧元兑美元周四下跌至四个月低位，美元指数升至七个月高位，此前欧洲央行保留了12月追加刺激计划的可能性。

欧洲央行总裁德拉吉提供了央行行动的多种选项，他同时强调，在货币宽松度“非常大”的情况下，等待已久的通胀回升计日可期。

这使得近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。

“德拉吉的讲话让央行可能讨论逐步撤走或调整量化宽松计划(QE)的说法变成是空穴来风，这重压欧元，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Vassili Serebriakov说。

“市场认为，(今日)德拉吉的言论偏鸽派，”他说。

彭博本月稍早报导，欧洲央行决策者正在形成共识，当决定结束量化宽松政策时，需要逐步退出。

欧元跌0.45%，至1.0925美元，稍早低见1.0916美元，此为6月24日来最低。

美元指数升至98.318，稍早高见98.404，此为3月10日来最高。

纽约联储总裁杜德利周三晚间发表偏鹰派的讲话，也支撑美元。

杜德利表示，如果美国经济保持在当前轨道，美国联邦储备委员会(美联储)可能在今年稍晚升息。

周四美国数据显示，9月美国成屋销售在连续两个月下跌后急升，因首次购屋者入市，反映出美国经济的潜在动能。(完)