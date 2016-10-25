美元兑日圆上涨 交易商对美联储12月升息的预期增强

路透纽约10月24日 - 美元兑一篮子主要货币周一徘徊在九个月高位附近，兑日圆触及一周高位，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的预期增强。

近期经济数据良好和美联储官员的言论提振12月升息预期，根据CME Group的FedWatch工具，周一交易商预期美联储12月升息机率约为74%。

芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，如果通胀预期和就业市场持续改善，从目前到明年年底美国宜加息三次。

上周五旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯的讲话和10月19日纽约联储总裁杜德利的言论也暗示，美联储接近升息。

继上周好于预期的9月美国成屋销售数据出炉后，周一金融数据公司Markit报告，美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至一年高位，缓解了交易商对美国经济的担心。

美元指数小升，报98.775，略低于盘中稍早触及的近九个月高位98.846。

在纽约早盘，美元兑日圆升至一周高位104.32日圆。

“即使是最鸽派的美联储官员的讲话，似乎都提及将在12月升息，所以12月升息几乎是板上钉钉，”Oanda资深汇市策略师Alfonso Esparza说。

欧元兑美元跌0.08%，报1.0873美元，接近周五触及的逾七个月低位1.0857。

美元兑新兴市场货币下跌。分析师将此归因于风险意愿上升，以及最近民调显示，民主党总统选人希拉里的支持率领先特朗普，目前离11月8日美国总统选举还剩两周的时间。

特朗普支持贸易保护主义措施的立场，被认为这对新兴市场货币带来风险。

“从大选对美元的影响程度来看，新兴市场货币的表现反映出，市场预计特朗普当选的可能性下降，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。

纽约尾盘，美元兑墨西哥披索MXN=小跌，报18.56披索，兑巴西雷亚尔下跌逾1%，至两个半月低位3.1148雷亚尔。(完)