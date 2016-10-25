美元兑日圆上涨 交易商对美联储12月升息的预期增强

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约10月24日 - 美元兑一篮子主要货币周一徘徊在九个月高位附近，兑日圆触及一周高位，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的预期增强。
近期经济数据良好和美联储官员的言论提振12月升息预期，根据CME Group的FedWatch工具，周一交易商预期美联储12月升息机率约为74%。
芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，如果通胀预期和就业市场持续改善，从目前到明年年底美国宜加息三次。
上周五旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯的讲话和10月19日纽约联储总裁杜德利的言论也暗示，美联储接近升息。
继上周好于预期的9月美国成屋销售数据出炉后，周一金融数据公司Markit报告，美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至一年高位，缓解了交易商对美国经济的担心。
美元指数小升，报98.775，略低于盘中稍早触及的近九个月高位98.846。
在纽约早盘，美元兑日圆升至一周高位104.32日圆。
“即使是最鸽派的美联储官员的讲话，似乎都提及将在12月升息，所以12月升息几乎是板上钉钉，”Oanda资深汇市策略师Alfonso Esparza说。
欧元兑美元跌0.08%，报1.0873美元，接近周五触及的逾七个月低位1.0857。
美元兑新兴市场货币下跌。分析师将此归因于风险意愿上升，以及最近民调显示，民主党总统选人希拉里的支持率领先特朗普，目前离11月8日美国总统选举还剩两周的时间。
特朗普支持贸易保护主义措施的立场，被认为这对新兴市场货币带来风险。
“从大选对美元的影响程度来看，新兴市场货币的表现反映出，市场预计特朗普当选的可能性下降，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。
纽约尾盘，美元兑墨西哥披索MXN=小跌，报18.56披索，兑巴西雷亚尔下跌逾1%，至两个半月低位3.1148雷亚尔。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。