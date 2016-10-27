美元从高位回落 因美联储货币政策和美国大选结果不确定

路透纽约10月26日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，反映围绕美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策和美国大选的紧张情绪，昨日美元指数触及近九个月高位。

分析师称，对美联储12月加息的预期已完全反映在美元近期涨势上，如果从目前至年底，美联储官员突然发出任何与之相反的信号，美元可能下跌。

纽约尾盘，美元指数下跌0.09%，至98.634，周二触及2月1日来最高99.119。本月迄今，美元指数上涨约3.2%，势将创下近一年来表现最好的一个月。

“美元之前上涨，我认为，美元进入整固阶段，”法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov说。他指出，美联储11月政策会议和11月8日美国总统选举是美元上行面临的潜在风险。

根据CME Group的FedWatch，交易商周三预计美联储12月升息机率约为74%，周二为逾78%。

欧元纽约尾盘升0.18%，至1.0906美元，盘中触及六日高位1.0945美元。欧元从周二触及的七个半月低点1.0848美元反弹。

美元兑日圆上扬，因较长期美国公债收益率上升。分析师称，收益率上升可能驱动日本投资者买入美国公债，作为负收益率的日本公债的替代，进而提振美元。

美元兑日圆升0.29%，报104.52日圆，但低于周二触及的约三个月高位104.87日圆。美元兑瑞郎小幅下跌，报0.9934瑞郎，周二触及七个半月高位0.9998瑞郎。

除了美联储和美国大选的不确定性外，近期德国企业信心和进口物价数据强劲可能支撑欧元，Westpac Banking Corp资深汇市策略师Richard Franulovich说。

英镑兑美元纽约尾盘上涨0.28%，至1.2224美元。英镑周二缩减跌幅，之前英国央行总裁卡尼的讲话，让对欧洲决策者将进一步追加刺激举措的预期受到质疑。(完)