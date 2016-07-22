中间价劲升带动人民币收涨 客盘结汇意愿上升减轻贬值压力

路透北京/上海7月22日 - 人民币兑美元即期周五收盘较上日收盘价反弹至半个月新高，中间价大涨200余点至逾两周新高。交易员称，中间价劲升凸显央行态度，在连续反弹走势下客盘结汇意愿上升，助力缓和贬值预期，短期汇价或仍有一定反弹空间；但若美指若再转强，料会增加维稳压力。

他们并指出，近期汇价连续反弹，大行适时提供美元流动性，其他行基本追随大行操作，但这并不代表监管层要刻意守住某个具体点位，而是向市场传达“无意驱动贬值”，此举也是配合本周末G20财长和央行行长成都会议，避免人民币汇率成为会议的焦点。

“大行的态度，大家都清楚了嘛，投机盘也不会像以前那样狂买美元，现在也是跟着大行卖。”一中资行交易员称。

他并表示，近期英国央行、欧洲央行、日本央行等全球央行似乎有个默契，就是不采取竞争性贬值，不过度宽松，近期人民币走势也应该是履行这种默契，“我不认为大行是要守具体某个点位”。

中国国务院总理李克强周五称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地，中国将继续保持汇率基本稳定。

本周末G20财长和央行行长第三次会议将在四川成都举行，中国不是此次会议的政策面关注点，英国公投退欧和促增长政策选择日益减少的问题料也将成为主要议题。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.08%至95.19；SDR篮子指数微升至95.99，创两个半月新高；BIS篮子指数微升至96.07。

全球汇市方面，多数新兴亚币周五小涨，追随企稳的人民币走势，但地区货币周线料下跌，因投资人静待美国及日本央行下周的政策决议。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6704 6.6783 0.12%

中间价CNY=SAEC 6.6669 6.6872 0.30%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 234.06亿美元 189.62亿美元

日内波动幅度(pips) 55 日低6.673 日高6.6675

今年以来升贬幅度 -2.65%

2005年汇改以来升贬幅度 24.08%

一年期美元/人民币掉期 600

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6776 6.6751

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8355 6.8133

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6682；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）