美元下跌 市场焦点从美联储政策决定转向日本央行会议

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月27日 - 美元周三下跌，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明承认美国经济前景短期风险减弱，但没有暗示将急于升息，且投资者焦点也转向周五日本央行会议。
美联储周三维持利率不变，并表示将继续密切关注通胀数据和全球经济和金融状况的发展，但指出，对可能出现会导致美国经济偏离正轨的意外冲击的担忧减弱。
美联储声明略显鹰派的基调一度令美元上涨，但之后回吐涨幅，因对9月升息的暗示不是很强烈。
“9月加息的可能性存在，但美联储的描述，并不是美联储暗示将加息时你希望会听到的措辞，”Westpac Banking Corp资深汇市策略师Richard Franulovich说。
根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商仍预计美联储在12月会议上升息的机率约50%，9月会议上升息的机率约20%，略低于今日政策声明发布前的水准。
市场焦点也很快回到周五日本央行政策会议，看看日本央行是否会令那些指望出台大型刺激措施的投资者失望。
日本央行追加刺激计划前景盖过了美联储本周会议。
“日圆很可能是汇市过去一周半左右的唯一题材，”道明证券外汇策略部北美主管Mark McCormick说。
McCormick表示，有一些报导称刺激计划规模可能略高于人们预期的规模。
美联储公布政策声明后，美元兑欧元应声涨至1.096美元，之后回落至1.1056美元。美元兑日圆升至105.95日圆后降至105.43日圆。
日圆在周三稍早下跌，此前日本首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模超过2,650亿美元的刺激计划，以刺激疲软的经济。
刺激计划规模超过28万亿日圆(2,653亿美元)，超出最初预估的20万亿日圆左右。
这消息向日本央行周五应配合货币刺激政策施加了压力。
华尔街日报周三报导，日本在考虑首次发售50年期的债券，但日本财务省对该报导予以否认。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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