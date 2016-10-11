英镑因英国前景疲弱而下跌 美元全面上涨

路透纽约10月10日 - 英镑周一下跌，在上周五闪跌至31年低位，因投资者担心英国将硬性退出欧盟。

美元全面上涨，继续受益于美国联邦储备委员会(美联储/FED)最可能在12月升息的预期。

投资者将关注周三公布的9月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，从中寻找美联储距离升息有多接近的线索。根据CME Group的FedWatch工具，交易商现在预计美联储12月升息的机率为约70%。

今日为美国哥伦布纪念日假期，市场焦点在英镑上，英镑在周五闪跌。英镑周一连续第三日下挫。

“投资者预计英镑将进一步下跌，因看来英国硬性退欧越来越不可避免，”Rational FX执行长和联合创立人Paresh Davdra称。

英国央行的英镑贸易加权指数触及2009年以来的最低位，因投资者持续担心英国退欧对该国经济造成的影响。

在纽约午后交易中，英镑下跌0.64%，报1.2352美元。

美元兑日圆尾盘上涨0.75%，报103.67日圆，盘中触及103.78日圆高位。美元兑欧元上升，欧元尾盘下跌0.54%，报1.1139美元。这些涨势扶助美元指数上扬0.29%，至96.916。

墨西哥披索兑美元上升至一个月高位，因从目前的情况来看，美国共和党总统候选人特朗普获胜的机率降低。特朗普曾承诺，他若当选总统将打击非法移民并重新检讨与墨西哥的贸易关系。

“披索上涨，只是证明市场感觉特朗普将在选举中落败，”BK Asset Management外汇策略师门董事总经理Boris Schlossberg表示。

墨西哥披索兑美元上涨逾2%。在特朗普和民主党候选人希拉里进行第二场大选辩论后，美元跌至一个月低位18.795披索。(完)