美元走软 因获利了结和通胀预期

路透纽约10月17日 - 美元周一从七个月高位回落，因市场斟酌，在升息前美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会允许通胀升穿目标，以及投资者在近期大涨后锁定获利。

美联储主席叶伦上周五表示，美联储可能需要实施“高压”经济政策来逆转2008-2009年经济危机造成的损害。

“问题是，如果联储让通胀大幅攀升，那么，在周期的末端，将不得不以也非常大的幅度来收紧政策，”道明证券的北美汇市策略师Mark McCormick表示。

投资者还在近期上涨后锁定部分获利，美元指数在过去两月劲扬3.5%。

美元尾盘下跌0.16%，报97.862，在隔夜交易时段触及3月10日以来最高98.169。

“市场开始锁定部分看涨美元头寸的获利，美元在过去几周表现亮丽，”McCormick说。

美联储副主席费舍尔今日承认，“非常低的利率加大了货币政策的难度，”他还指出，美联储逐步升息“并不是那么简单”。

“费舍尔对美联储控制利率曲线的可能性持更加怀疑的态度，”BK Asset Management的外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示。

“我认为，他试图表明，联储将会坚持更为传统的货币政策，”Schlossberg说。

随着经济的改善，欧洲央行也开始考虑撤走购债计划等非常规宽松举措。

欧洲央行将于周四召开政策会议，接受路透调查的交易商预计，欧洲央行将会保持政策不变。

“欧元区的成长温和，但是扩张性的，我认为，德拉吉或多或少对欧元区目前的经济表现感到满意，”Schlossberg说。

预计欧洲央行将把资产购买计划延长至明年3月后，然后在明年的某个时点开始缩减资产购买规模。

欧元兑美元上扬0.28%，报1.10美元。(完)